02.06.2022 Przewodniczący OBWE Zbigniew Rau podsumował wizytę w Kazachstanie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przewodniczący OBWE ministro Zbigniew Rau zakończył dziś oficjalną dwudniową wizytę w Kazachstanie.

Podczas pobytu w Nur Sułtan szef polskiej dyplomacji spotkał się z najwyższymi władzami Kazachstanu: prezydentem Kasymem-Żomartem Tokajewem, przewodniczącymi obu izb parlamentarnych – Maulenem Aszimbajewem i Jerlanem Koszanowem, jak również z pełniącym obowiązki ministra spraw zagranicznych Akanem Rachmetullinem. Ministro Zbigniew Rau spotkał się również z Rzeczniczką Praw Obywatelskich Ewlirą Azimovą oraz członkami społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas rozmów minister Rau potwierdził wsparcie OBWE dla trwającego procesu reform w Kazachstanie, w tym zaplanowanego na 5 czerwca referendum konstytucyjnego. Podkreślał, że Biuro Programowe OBWE w Nur-Sułtan jest zaangażowane we wspieranie dalszych reform w obszarze policji i sądownictwa, samorządności lokalnej oraz wzmocnienia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Program Reform Prezydenta Kazachstanu na wszystkich swoich etapach zawiera bardzo ważne usprawnienia związane z prawami człowieka, wolnościami obywatelskimi i obowiązkami instytucjonalnymi, zgodnie ze zobowiązaniami OBWE – powiedział minister Rau. Jak dodał, konkretnym tego przykładem są poprawki do konstytucji zgłoszone do ogólnokrajowego referendum, które odbędzie się w najbliższą niedzielę. Ministro Rau omówił ponadto dynamikę sytuacji bezpieczeństwa w regionie Azji Centralnej.

Podczas swojego pobytu w Nur Sułtan przewodniczący OBWE minister Rau spotkał się także z ministrem gospodarki Kazachstanu Alibekiem Kuantyrowem, ministrem przemysłu i rozwoju Infrastrukturalnego Kairbekiem Uskenbajewem oraz przedstawicielami polskiego biznesu.

Wizyta w Kazachstanie to pierwszy etap wizyty ministra Raua w krajach Azji Centralnej. W kolejnych dniach przewodniczący OBWE złoży wizyty w Uzbekistanie, a następnie w Mongolii.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Foto: N. Kachniarz/MSZ

OSI MIL