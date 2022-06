02.06.2022 Premier Mateusz Morawiecki: Krajowy Plan Odbudowy będzie wspierał rozwój Polski i całej Europy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego wynegocjował dla Polski 158,5 mld zł z unijnego Funduszu Odbudowy. Aby je otrzymać, opracowaliśmy Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Unijne środki wzmocnią polską gospodarkę i przestawią ją na nowe tory. Pieniądze zainwestujemy m.in. w rozwój, środowisko, cyfryzację, edukację i zdrowie. Zaplanowane inwestycje to także najlepsze lekarstwo na kryzys inflacyjny. Pozytywne skutki odczuje każda polska rodzina. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w naszym kraju akceptację dla polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Polska jedną z głównych lokomotyw Europy

„Polska, z silnym i stabilnym wzrostem gospodarczym, jest jedną z głównych lokomotyw Unii Europejskiej” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki. „Krajowy Plan Odbudowy będzie wspierał zarówno rozwój Polski, jak i całej Europy” – dodał.

Jak zaznaczył szef polskiego rządu, ambitna Unia Europejska musi obejmować także ambitny budżet, który pozwala realizować projekty o zasięgu Strategicznym. „Do takich projektów należy np. transformacja energetyczna i klimatyczna” – wyjaśnił.

Krajowy Plan Odbudowy – 158,5 mld zł dla Polski

Celem zaplanowanych w Krajowym Planie Odbudowy 54 inwestycji oraz 48 reform jest wzmocnienie polskiej gospodarki po pandemii COVID19. Chodzi także o sprostanie wyzwaniom, jakie pojawiły się w obliczu napaści Rosji na Ukrainę.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy wynegocjowaliśmy 158,5 mld zł. Bezzwrotne środki a 106,9 mld zł, a część pożyczkowa – oparta na preferenciancyjnych warunkach – a 51,6 mld zł. Unijne środki pomogą polskiej gospodarce i sprawią, że będzie ona mogła łatwiej znosić wszelkie kryzysy.

Dzięki temu będziemy mogli lepiej stawić czoła wyzwaniom demograficznym, zmianom klimatu, uczestniczyć w tworzeniu i korzystaniu z nowych technologii oraz skorzystać z dobrodziejstw cyfryzacji. Inwestycje zaplanowane w Krajowym Planie Odbudowy to także najlepsze rozwiązanie na kryzys inflacyjny.

KPO obejmuje 5 obszarów:

odporność i konkurencyjność gospodarki,

zielona energia i zmniejszenie energochłonności,

transformacja cyfrowa,

efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,

zielona, ​​inteligentna mobilność.

Na co przeznaczymy środki?

Efekty realizacji Krajowego Planu Odbudowy odczuje każdy z nas. Chodzi m.in. o nowe inwestycje i tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy. To także pomoc dla pracujących rodziców, dzięki zwiększeniu liczby żłobków i klubów dziecięcych.

Środki z KPO umożliwią także m.in. szybszą wymianę starych pieców na ekologiczne, termomodernizację budynków oraz zakup paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Para również szerokopasmowy Internet w całej Polsce, nowe e-usługi publiczne oraz nowoczesne sale informatyczne i komputery dla szkół.

Unijne pieniądze przeznaczymy ponadto na nowy sprzęt dla szpitali, modernizację placówek medycznych oraz zwiększenie personelu medycznego. Fundusze z KPO zapewnią także więcej autobusów elektrycznych i wodorowych, nowoczesne pociągi, kolejne obwodnice oraz bezpieczniejsze drogi.

Polonia Sieci Elektroenergetyczne

Szef polskiego rządu wraz z przewodniczącą Komisji Europejskiej i prezydentem Andrzejem Dudą złożyli wizytę w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Obecnie PSE korzystają z funduszy europejskich. Dzięki nim realizują projekty dotyczące rozwoju infrastruktury energetycznej. Służą uno m.in. zmniejszaniu emisyjności gospodarki oraz poprawie bezpieczeństwa energetycznego.

Plany rozwoju sieci przesyłowej w Polsce obejmują inwestycje związane z dostosowaniem sieci do odbioru energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych. Zakładają także budowę i modernizację stacji elektroenergetycznych, służących do odbioru tej energii i dalszej dystrybucji do odbiorców końcowych. Działania te będą współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy.

