02.06.2022 „Pobawmy się razem!” podczas rodzinnego pikniku w ogrodach KPRM

„Pobawmy się razem!” podczas rodzinnego pikniku w ogrodach KPRM02.06.2022

Po prawie 3 latach przerwy rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka wraca do ogrodów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zapraszamy wszystkie dzieci – te małe i te trochę większe – do świetnej zabawy! Będziemy świętować hucznie i postaramy się, żeby dla wszystkich był to niezapomniany dzień. Nasz piknik starttuje już w najbliższą sobotę, 4 czerwca od godz. 10:00 Sprawdź, jakie atrakcje będą na Was czekać!

Dobra zabawa i moc atrakcji – w sobotę rusza rodzinny piknik w KPRM

Już w najbliższą sobotę, 4 czerwca od godz. 10:00 zapraszamy na rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka! Podczas świętowania będzie czekać na Was wiele atrakcji. Co zaplanowaliśmy? A min.:

pokaz psiej,

simulatorio jazdy na wyścigowych i żużlowych motocyklach,

warsztaty rękodzieł,

malowanie buzi,

strefa pysznosci,

mnóstwo gier i zabaw.

Oprócz tego, na naszej scenie obejrzycie wielu artystów, którzy będą umilać nam czas swoimi występami muzycznymi i tanecznymi.

Nauka przez zabawę w ogrodach KPRM

Nasza impreza będzie bawić, ale też uczyć! Na miejscu poznacie:

podstawy pierwszej pomocy,

zasady zdrowego trybu życia,

zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w środkach transportu.

Piknik z okazji Dnia Dziecka – czekamy na Was w sobotę od godz. 10!

Świętowanie Dnia Dziecka zaczynamy w najbliższą sobotę, 4 czerwca o godz. 10:00 Atrakcje będą czekać na Was w ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – al. Ujazdowskie 1/3.

O Wasze bezpieczeństwo podczas pikniku zadba Służba Ochrony Państwa.

Do zobaczenia!

Material

Regulamin wydarzenia „Pobawmy się razem!” – rodzinny piknik w ogrodach KPRM (PDF)REGULAMIN.pdf 0.69MB

