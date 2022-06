02.06.2022 Powidz W Powidzu powstają magazyny środków bojowych dla wojsk sojuszniczych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ta inwestycja jest współfinansowana przez Polskę, przez sojusz Północnoatlantycki oraz przez Stany Zjednoczone. Założeniem tej inwestycji, jak i poprzedniej, która właśnie już dobiega końca jest stworzenie warunków takich, aby w bardzo krótkim czasie wojska sojusznicze, przede wszystkim wojska Stanów Zjednoczonych mogły być wyposażone w sprzęt bojowy. Tak, żeby w sytuacji kryzysowej mogły realnie wspierać Wojsko Polskie – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas wizyty w Powidzu.

W czwartek, 2 czerwca w Powidzu minister Mariusz Błaszczak wziął udział w inauguracji budowy magazynów środków bojowych.

Szef MON przypomniał, że baza w Powidzu – magazyny środków bojowych – których budowę dziś zainaugurowano i powstający niedaleko kompleks długoterminowego magazynowania i napraw sprzętu (Long Term Equipment Storage and Maintenance Complex, LTESM-C), będą kluczową infrastrukturą bezpieczeństwa tej części Europy. Podkreślił, że to wymierne i dobitne przykłady partnerstwa polsko-amerykańskiego.

“Ta nowa inwestycja jest zaraz w bardzo bliskim położeniu , zaraz w sąsiedztwie do inwestycji, która zakończy się w tym roku, a ta wcześniejsza inwestycja polega na zbudowaniu kompleksu magazynowego dla urządzeń, dla bojowych maszyn oraz utrzymania tych maszyn. To spowoduje możliwość wyposażenia w ciągu krótkiego czasu brygadowej grupy bojowej”

– dodał szef MON.

Magazyny środków bojowych (Munition Storage Area, MSA) to kolejna inwestycja w Powidzu obok kompleksu długoterminowego magazynowania i napraw sprzętu (Long Term Equipment Storage and Maintenance Complex, LTESM-C). Kompleks MSA będzie się składał z 56 magazynów oraz obiektów administracyjnych. Zakończenie budowy planowane jest na kwiecień 2024 roku.

“Dziś jesteśmy dumni z tego, że 12 tys. żołnierzy amerykańskich stacjonuje w Polsce. Żołnierze polscy ćwiczą ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi, ćwiczą interoperacyjność, procedury, a wszystko to robimy dla bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Chodzi nam o odstraszanie. Chodzi nam o to, aby to, co dzieje się za polską wschodnią granicą, a więc napaść rosyjska na Ukrainę, żeby wyciągnąć z tej sytuacji odpowiednie wnioski, żeby zatrzymać zbrodniczą inwazję na Ukrainę, w ten sposób, że odstraszamy właśnie władców Kremla od tego, żeby nie poszli dalej. Pokazujemy jedność, pokazujemy solidarność państw sojuszu Północnoatlantyckiego”

– podkreślił.

“Zapewniam Państwa, że będziemy rozwijać polskie siły zbrojne, że będziemy rozwijać współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i z innymi sojusznikami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, że będziemy robili wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby państwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego były bezpieczne i za to serdecznie dziękuję panu ambasadorowi Brzezińskiemu i Panu przewodniczącemu Meli za właśnie te wspólne działania”

– mówił minister.

Akt erekcyjny razem z ministrem Mariuszem Błaszczakiem podpisał Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Marek Brzeziński oraz Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego NATO Emanuele Mela.

Strona amerykańska realizuje na terytorium Polski szereg przedsięwzięć w zakresie rozbudowy potencjału Sojuszniczych Sił Wzmocnienia. W Powidzu to dwa zasadnicze projekty: kompleks magazynów sprzętu i ich utrzymania (ang. Long Term Equipment Storage and Maintenance Complex – LTESM-C) oraz magazyny amunicyjne (ang. Munition Storage Area – MSA).

Jest to częścią pakietu sojuszniczego Readiness Action Plan i zostało zatwierdzone na Szczycie NATO w Walii, w 2014 roku. Komitet Wojskowy NATO uznał za konieczne zapewnienie możliwości odpowiedzi Sojuszu na wyzwania związane ze wzrastającym ryzykiem wystąpienia konfliktu na wschodniej flance NATO.

Powstanie infrastruktura umożliwiająca bardzo szybkie rozwinięcie dodatkowych zdolności bojowych na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, w postaci ukompletowanych, wyposażonych i zaopatrzonych materiałowo, znaczących sił sojuszniczych.

W kontekście umocnienia strategicznego partnerstwa z USA, w 2020 r. wynegocjowano i podpisano dwustronną polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej (ang. Enhanced Defense Cooperation Agreement – EDCA).

W ramach inwestycji MSA powstanie 56 magazynów typu ECM (Earth Covered Magazines) oraz budynków administracyjno – obsługowych. 5 magazynów przeznaczonych będzie dla strony polskiej, a 51 magazynów dla strony amerykańskiej.

Przewidziano możliwość dalszej rozbudowy MSA.

