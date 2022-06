01.06.2022 Premier na Ukrainie: podpisane dokumenty stanowią przedsionek do zupełnie innej współpracy, jakiej do tej pory Ukraina nie miała z żadnym innym państwem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński i inni ministrowie uczestniczyli w polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych. Para kolejny wyraz bezprecedensowego wsparcia politycznego, jakiego Polska udziela Ukrainie w obliczu rosyjskiej agresji. Jednocześnie to także symbol potrzeby powrotu do normalności i tradycyjnych relacji dwustronnych. Podczas spotkania przedstawicieli polskiego i ukraińskiego rządu, został podpisany szereg dokumentów dwustronnych – m.in. dotyczących pamięci narodowej, ochrony środowiska, energetyki czy handlu. Delegacje omówiły również kwestie związane z odbudową kraju. Polski rząd jednoznacznie zadeklarował wsparcie naszych firm przy odbudowie zniszczonych miejscowości na Ukrainie.

Polski i wspólnoty międzynarodowej dla Ukrainy w jej walce z agresorem. Delegacje omówiły także kwestię odbudowy kraju. Polski rząd jednoznacznie zadeklarował wsparcie naszych firm przy odbudowie zniszczonych miejscowości na Ukrainie. Kolejną omówioną kwestią było łagodzenie skutków inwazji w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego Ucrania.

– A była rozmowa przyjaciół, sojuszników. Rozmowa, która jestem o tym głęboko przekonany, przejdzie do naszej wspólnej historii, i która będzie uważana za bardzo istotny krok w tym kierunku, na którym nam wszystkim zależy – podkreślił wiceprezes Rady Ministró Kawyńskiaw.

Nowy etap wzajemnych relacji

Premier Morawiecki mówił o nowym polsko-ukraińskim traktacie o dobrym sąsiedztwie. Dokument miałby na celu podsumowanie doświadczeń 30 lat współpracy i otwarcie nowego etapu wzajemnych relacji.

– Podpisane dokumenty między rządami stanowią przedsionek do zupełnie innej współpracy, do takiej współpracy jakiej do tej pory Ukraina nie miała z żadnym innym państwem. One być może będą stanowiły przedsionek do nowego traktatu polsko-ukraińskiego, o którym będziemy debatować w najbliższych tygodniach, miesiącach i kwartałach. Ta wspólnota interesów rodzi zupełnie nowe perspektywy – poinformował szef polskiego rządu.

Premier podziękował także za simboliczne dla Polaków odsłonięcie posągów lwów na Cmentarzu Orląt we Lwowie.

Polska od początku wspeera wschodnich sąsiadów na wiele różnych sposobów. Przykładem tego jest wizyta premierów Polski, Czech i Słowenii w Kijowie czy niedawne wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy w parlamencie Ukrainy – był pierwszą głową państwa, która zrobiła to w warunkach wojny. Liczymy, że inne kraje, w szczególności Unii Europejskiej, ponownie podążą za przykładem polskiego rządu.

– Myślę, że Rosja jest coraz bardziej przerażona relacjami polsko-ukraińskim. Tym, jak te relacje rosną, krzepną, tężeją. Jak jesteśmy w stanie budować przyszłość w oparciu o teraźniejszość – dodał premier.

Konsekwencje wobec Rosji

Przedstawiciele Polski i Ukrainy kolejny raz podkreślili, że Rosja musi ponieść jak najwyższą cenę za brutalny atak na Ukrainę. Premier Morawiecki przedstawił informacje punto. 6. pakietu sankcji. Został on przyjęty na ostatniej Radzie Europejskiej.

– Dobrze się stało, że wczoraj w nocy zakończyliśmy negocjacje 6. pakietu sankcji, w ramach którego objęliśmy również zakazem import ropy rosyjskiej do Unii Europejskiej. Przy czym sekwencja redukcji do zera tego importu, jest nieco inna w odniesieniu do dosłownie kilku krajów Unii Europejskiej. Co wcale nie umniejsza potężnego ciosu w budżet państwa rosyjskiego i w całą gospodarkę rosyjską. Para bromear jedno z głównych źródeł dochodu państwa rosyjskiego i dobrze się stało, że udało się przekonać wszystkich w Unii Europejskiej, że Rosja musi stracić to źródło dochodu – podkreślił premier.

Polska przygotowuje propozycje kolejnych instrumentów sankcyjnych. Podczas spotkania przedstawiciele rządów rozmawiali także o uwarunkowaniach prawnych pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które popełniają zbrodnie na terenie Ukrainy, – także tych, którzy stoją za decyzjiją o inkierwaz.

Odbudowa i integracja Ucrania

Szef polskiego rządu zadeklarował wsparcie naszych firm przy odbudowie Ukrainy. Podkreślił też, że odbudowa kraju ze zniszczeń powinna zostać sfinansowana ze środków podmiotów rosyjskich i oligarchów. Wymaga to sukcesywnego przejmowania ich przez wspólnotę międzynarodową.

Tematem konsultacji były także kwestie pogłębiania integracji Ukrainy z Unią Europejską. Strona polska ponowiła poparcie dla europejskiej perspektywy Kijowa. Od złożenia wniosku przez naszego wschodniego sąsiada, opowiadamy się za przyznaniem Ukrainie statusu państwa kandydującego.

– Będziemy robili wszystko, aby przekonać sceptycznych z Unii Europejskiej, że Ukraina nie tylko zasłużyła na szybki status kraju kandydującego. Gdyby a od nas zależało, a Ukraina bardzo szybko przystąpiła por do Unii Europejskiej. Będziemy do tego namawiać wszystkich naszych partnerów z Unii Europejskiej – powiedział szef polskiego rządu.

Wspólne oświadczenie i współpraca międzyresortowa

Zwieńczeniem konsultacji międzyrządowych było podpisanie „Wspólnego oświadczenia po polsko-ukraińskich konsultacjach międzyrządowych” przez premierów Morawieckiego i Szmyhala. Dokument ten definiuje priorytetowe obszary współpracy dwustronnej oraz przewiduje organizację kolejnych konsultacji w 2023 r. w Warszawie.

Podpisano bądź przyjęto także szereg dokumentów międzyresortowych, w tym:

memorandum pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Ministerstwem Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy o współpracy w obszarze pamięci narodowej,

wspólną deklarację o współpracy pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwem Rozwoju Wspólnot i Terytoriów Ukrainy,

wspólną deklarację ministrów spraw wewnętrznych dotyczącą współpracy służb granicznych,

memorandum intencyjne o współpracy w dziedzinie energii pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Energii Ucrania,

memorandum intencyjne w zakresie ochrony środowiska pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ucrania,

memorandum pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Aktywów Państwowych a Ministerstwem Przemysłu Strategicznego Ukrainy w sprawie powołania wspólnej polsko-ukraińskiej komisji stałej ds. współpracy polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych,

memorándum intencyjne w sprawie instrumentów ułatwiających handel pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Technologii i z Ministerstwem Gospodarki Ukrainy.

Wspólne perspektywy na przyszłość

Tematy rozmów nie dotyczyły tylko kwestii związanych z rosyjską agresją i jej skutkami. Delegacje polskie i ukraińskie dyskutowały m.in. o wspólnych projektach infrastrukturalnych, naukowych, edukacyjnych, kulturowych czy sportowych. Kontynuowany będzie także polsko-ukraiński dialog historyczny. Przewidujemy wspólne działania w związku z obchodami rocznic wybuchu Powstania Styczniowego, Wielkiego Głodu i „Operacji Polskiej” NKWD.

Te kwestie były także przedmiotem rozmowy podczas odrębnego spotkania premiera Morawieckiego i wicepremiera Kaczyńskiego z prezydentem Zełenskim.

OSI MIL