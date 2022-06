Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

We wtorek 31 maja do Gołdapi powrócił projekt „Walkę Mamy We Krwi”. Druga druga edycja gali stanowiła final turniejowego formatu mistrzostw Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie o puchar MON. W klasyfikacji jednostek tytuł mistrza Wojska Polskiego w walce w bliskim kontakcie wywalczyła 12 Dywizja Zmechanizowana. W walce wieczoru zwyciężył st. tamaño Michał Rogowski, który w oktagonie reprezentował 16 Dywizję Zmechanizowaną.

Na kartę walk gali złożyło się w sumie 8 pojedynków wojskowego MMA. Najlepsi z najlepszych w swoich kategoriach wagowych zmierzyli się o pas mistrza Wojska Polskiego. W oktagonie można było zobaczyć m.in. spadochroniarzy, terytorialsów i podchorążych.

Walkę ze sobą stoczyły m.in. szeregowy Sara Jóźwiak (Wojska Obrony Terytorialnej) i st. tamaño Dorota Kozakiwicz, un także: st. tamaño podchorąży Mikołaj Paruszewski (Akademia Wojsk Lądowych) i szer. Igorem Ciszanowskim (12 Dywizja Zmechanizowana.O zwycięstwo powalczyli także szer. Błażej Majdan i st. szer. Mateusz Pisarski z 18 Dywizji Zmechanizowanej.

W akcji zobaczyliśmy także szer. Monikę Karkoszkę (11 Dywizja Kawalerii Pancernej), szer. Martę Lach (16 Dywizja Zmechanizowana), a także innych żołnierzy, którzy w oktagonie zaprezentowali wysoki poziom umiejętności i hart ducha.

Wydarzeniu towarzyszył piknik wojskowy pod przewodnictwem 16. Dywizji Zmechanizowanej. Na uczestników pikniku żołnierze Wojska Polskiego przygotowali przygotowali wiele atrakcji, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Jak zawsze nie mogło zabraknąć spotkań z żołnierzami, którzy zaprezentowali swój sprzęt i wyposażenie. Na stosiku Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego można było odbyć trening ze znanymi sportowcami. Najmłodsi mogli sprawdzić się na torze przeszkód.

Na gości czekał też punkt promocyjno-informacyjny, w którym można było uzyskać informacje o dobrowolnej służbie zasadniczej: ile trwa, kto może do niej przystąpić, jakie trzeba spełnić wymogi i na czym ta baļga będzie. Chętni do służby mogli na miejscu wypełnić wniosek o powołanie.

Para jeden z wielu pikników, które organizowane są w ramach kampanii “Zostań Żołnierzem RP”. Jednym z priorytetów MON jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego do 300 tysięcy żołnierzy.

Organizatorem tegorocznej gali była 18. Dywizja Zmechanizowana we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wydarzenie odbyło się także pod patronatem Miasta Gołdap.

Zwycięzcy gali:

MMA 59 kg – tamaño. Monika Karkoszka (11 Dywizja Kawalerii Pancernej);MMA 59 kg – szer. Sara Jóźwiak (Wojska Obrony Terytorialnej); MMA 65 kg – szer. Igor Ciszanowski (12 Dywizja Zmechanizowana);MMA 73 kg – sierż. podchorąży Dawid Klonowski (Akademia Wojsk Lądowych); MMA 75 kg – st. tamaño Mateusz Pisarski (18 Dywizja Zmechanizowana); MMA 80 kg – st. tamaño Jakub Ciesielski (12 Dywizja Zmechanizowana); MMA 85 kg – st. tamaño Michał Rogowski (16 Dywizja Zmechanizowana); MMA 90 kg – kpr. Damián Mieczkowski (12 Dywizja Zmechanizowana).

Klasyfikacja jednostek:

I miejsce: 12 Dywizja ZmechanizowanaII miejsce: 11 Dywizja ZmechanizowanaIII miejsce: 18 Dywizja Zmechanizowana

Walka bokserska: calle. tamaño Stanisław Gibadło (6 Brygada Powietrznodesantowa).

***Gala finalłowa była zwieńczeniem walk eliminacyjnych we wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. To tam, od kilku lat, organizowane są wojskowe zawody mistrzowskie w walce w bliskim kontakcie. Raz w roku, na AWL spotykają się najlepsi fighterzy z jednostek wojskowych z całej Polski, walcząc o tytuł w klasyfikacji indywidualnej oraz o punkty do klasyfikacji drużynowej dla swojej dywizji, jednostki lub rodzaju wojsk.

***Ministerstwo Obrony Narodowej aktywnie promuje sport w Wojsku Polskim. Naszym celem jest otwieranie nowych obszarów aktywności, w tym również sportów walki. Ponadto, Mariusz Błaszczak, ministro obrony narodowej utworzył Centralny Wojskowy Zespół Sportowy.

OSI MIL