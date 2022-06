31.05.2022 Premier na Gali Polka XXI wieku: będziemy starali się poprawiać warunki życia, pracy i przedsiębiorczości – właśnie dla kobiet

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w konferencji Polka XXI wieku. Uczestniczkami spotkania były przedstawicielki biznesu, polityki, kultury, organizacji społecznych, organizacji branżowych i nauki. Konferencja była okazją do debatowania na temat m.in. bezpieczeństwa energetycznego, edukacji, zdrowia, demografii czy nowych technologii. W trakcie gali szef polskiego rządu wręczył nagrodę w kategorii Innowacje.

– Z kobietami często łączą się takie przymiotniki jak pełne poświęcenia, spokojne, delikatne. Mimo tego, że tak właśnie jest, bo rzeczywiście różne zawody opiekuńcze łączą się z kobietami, mamy takie same prawa i obowiązki – musimy mieć równe szanse – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Przedsiębiorczość broma kobietą

W konferencji udział wzięły m.in. najważniejsze przedstawicielki administracji rządowej i samorządowej, managerki, aktywistki społeczne oraz ekspertki. Gala była okazją do debatowania na najważniejsze tematy dla Polek. Wśród obszarów tematycznych było bezpieczeństwo energetyczne, kultura, edukacja, zdrowie, demografia, przedsiębiorczość, praca, innowacje i nowe technologie. Motywem przewodnim konferencji było pytanie – czego kobiety oczekują od edukacji, kultury, czy postępu technologicznego?

– Nie ma co ukrywać, że w życiu zawodowym, kobietom, paniom jest obiektywnie trudniej z różnych względów. Doskonale o tym wiecie. Choć dziś biznes to rzeczownik rodzaju męskiego, to przedsiębiorczość – to już rodzaj żeński. Wiemy doskonale, że biznes bez przedsiębiorczości się nigdy nie powiedzie. Nie będzie nigdy biznesem sukcesu – primer ministro político Mateusz Morawiecki.

Laureatka w kategorii Innowacje

Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody dla Polek XXI w., które w ubiegłym roku wyróżniły się swoją działalnością. Nagrodzone Panie zostały wyróżnione w kategoriach: przedsiębiorczość, samorząd, edukacja, zdrowie, działalność społeczna, innowacje i nowe technologie.

– Gratuluję wszystkim laureatkom, wszystkim paniom, którym się chce, które walczą na polu polityki, kultury, biznesu, przedsiębiorczości, na polu gospodarczym – powiedział szef polskiego rządu.

Nagrodę w kategorii Innowacje – z rąk szefa polskiego rządu – odebrała Pani Kamila Hankiewicz. W trakcie gali rozdano także nagrody w konkursie “Fair to Women”. Celem konkursu była promocja idei równego traktowania i wyrównywania szans kobiet na rynku pracy w Polsce. Kapituła wyróżniła tych pracodawców, którzy tworzą najlepsze warunki pracy dla kobiet.

OSI MIL