30.05.2022 Uwaga na fałszywe SMS-y, które wykorzystują wizerunek MF

Uwaga na fałszywe SMS-y, które wykorzystują wizerunek MF30.05.2022

Ostrzegamy przed nową kampanią SMS-ową, w której jest wykorzystywany wizerunek Ministerstwa Finansów (MF).

Kliknięcie w link zawarty w wiadomości prowadzi do strony wyłudzającej dane.

Resort finansów nie wysyła do podatników tego typu wiadomości.

Link z SMS-a prowadzi do rzekomej ankiety MF, za której wypełnienie można otrzymać 250zł. Aby odebrać nagrodę, oszuści proszą o wpisanie danych użytkownika na fałszywym panelu logowania do banku.

Grafika: Twitter CERT Polska

Takie wiadomości nie są wysyłane przez resort finansów i są próbą wyłudzenia danych.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność.

