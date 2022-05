30.05.2022 100 procesos samorządów otrzymało bezzwrotne dofinansowanie w ramach II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wszystkie samorządy, które złożyły chociaż jeden wniosek, otrzymały dotacje na budowę i modernizację m.in. dróg, szkół czy inwestycje wodno-kanalizacyjne. W tej edycji bezzwrotne dofinansowanie otrzymało blisko 5 tys. wniosków. Wiemy, jak ważny jest rozwój naszych małych ojczyzn. Dlatego właśnie tam kierujemy kolejne wsparcie finansowe.

Rozwój małych ojczyzn – samorządów

Pandemia COVID-19 oraz agresja Rosji na Ukrainę wywołały kryzys, z którym mierzy się cały świat. W tym trudnym czasie wspieramy samorządy w całej Polsce. Dodatkowe fundusze pozwolą na realizację inwestycji, które są motorem napędowym naszej gospodarki. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych zmienia oblicze naszych gmin i powiatów oraz dużych i małych miast.

– Państwo stanęło na posterunku, kiedy zapanowała pandemia – wtedy zagrożone były miliony miejsc pracy – wdrożyliśmy rozwiązanie nazwane Tarczą Antykryzysową i Tarczą Finansową. Później, kiedy uderzyła inflacja, wdrożyliśmy Tarcze Antyinflacyjną. 24 lutego wiemy co się stało, dlatego wdrożyliśmy Tarcze Antyputinowską i ją cały czas rozwijamy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

II edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – znamy wyniki

Szef polskiego rządu ogłosił wyniki II edycji rządowego programu dla samorządów. Na inwestycje bliskie mieszkańcom przeznaczamy kolejne miliardy złotych. Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma 100 proc. samorządów, które złożyły chociaż jeden wniosek w tej edycji.

Zależy nam na zrównoważonym rozwoju całego kraju. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że we wszystkich tych inwestycjach, na które z budżetu państwa polskiego przekazujemy środki, najważniejsze jest to, aby służyły mieszkańcom dziś, jutro i pojutrze. Bo droga do pomijania mniejszych miast i miejscowości to droga donikąd.

Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie odpowiednio do 65 mln zł, 30 mln zł oraz obligatoryjnie do 5 mln zł. Przekazane fundusze samorządy przeznaczą na budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, dróg, ścieżek rowerowych czy infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

– Państwo musi być państwem pomocnym. Polska musi być państwem dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Dlatego troszczymy się o wszystkich, troszczymy się o mieszkańców w każdej najmniejszej gminie, w każdym mieście, miasteczku, wsi i w każdym powiecie – to jest credo naszego rządu – powiedział szef polskiego rządu.

Bezzwrotne dofinansowania na inwestycje bliskie mieszkańcom: drogi, szkoły, obiekty sportowe

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to kompleksowe wsparcie dla samorządów. Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r.

W ramach tego naboru przekażemy fundusze na budowę lub modernizację m.in.:

ponad 3500 km drog,

ponad 5000 km chodników,

400 boisk i obiektów sportowych,

ponad 600 km ścieżek rowerowych,

ponad 90 żłobków i przedszkoli (z oddziałami integracyjnymi),

ponad 700 coronas,

ponad 100 siłowni plenerowych,

ponad 20 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Najwięcej środków samorządy przeznaczą na infrastrukturę drogową – 47,3 proc., wodno-kanalizacyjną – 16,1 proc. i sportową – 8,3 proc.

– Drodzy samorządowcy, życzę Wam, życzę wszystkim mieszkańcom, żeby te inwestycje: w szpitale, boiska, ośrodki sportowe, instytucje kultury, drogi i miejsca pracy, tak jak obiecaliśmy rok temu, tworzymy setki tysięcy nowych miejsc pracy, także dla tych, którzy wracają z zagranicy. Życzę Wam wszystkim, żeby one ubogacały wasze, nasze lokalne ojczyzny, żeby piękniały – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Podsumowanie I edycji Programu Inwestycji Strategicznych

Już w I edycji bezzwrotne dofinansowanie inwestycji przyspieszyło rozwój wszystkich samorządów. Przeznaczyliśmy wtedy na ten cel 23 mld zł dla 97 proc. samorządów. Ponad 4 tipos. wniosków otrzymało środki.

