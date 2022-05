28.05.2022 Oddajemy hołd weteranom misji poza granicami państwa

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

“Żołnierze i funkcjonariusze, którzy wypełniając swoją przysięgę nie wahali się narażać zdrowie i życie, zasługują na szacunek oraz najwyższe uznanie. Dlatego jako Minister Obrony Narodowej wspieram środowiska weteranów i reaguję na ich potrzeby. Obowiązkiem Polaków jest troska o swoich Bohaterów, a także pamięć o tych, którzy oddali życie pod Biało-Czerwoną” – napisał Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w liście do weteranów – żołnierzy i pracowników wojska, którzy dziś obchodzą swoje święto.

W sobotę 28 maja w Katowicach i Chorzowie odbyły się centralne uroczystości organizowane z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Podczas uroczystości ministra Mariusza Błaszczaka reprezentował sekretarz stanu Marcin Ociepa.

Składając życzenia i dziękując za służbę minister Błaszczak przypomniał, że polscy żołnierze i pracownicy wojska od lat uczestniczą w misjach zagranicznych na terenie całego świata, a biało-czerwone barwy stały się symbolem poświęcnia dla Ojczyzny i sojuszniczej solidarności.

“Weterani! Dzisiejsze święto jest okazją, aby wyrazić naszą wdzięczność za trudną służbę dla Ojczyzny, którą pełniliście z zaangażowaniem, oddaniembi honorem. To dzięki Wam Polska jest uważana za solidnego sojusznika, na którym można polegać, a Polacy są z Was dumni. Szczegóine podziękowania kieruję do Waszych rodzin i najbliższych, którzy znosili wielomiesięczną rozłąkę w czasie misji, a dziś służą wsparciem”

– zwrócił się do weternaów w liście minister Błaszczak.Obchody Dnia Weterana rozpoczęła poranna msza święta w intencji weteranów misji poza granicami państwa i ich rodzin.

Przed Pomnikiem Powstańców Śląskich w Katowicach wiceminister Ociepa, w imieniu szefa MON wręczył weteranom misji poza granicami kraju odznaki wojskowe „za rany i kontuzje” oraz medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Sekretarz stanu wręczył także wyróżnienia uczestnikom zakończonych niedawno igrzysk dla weteranów Invictus Games The Hague.

“W Dniu Weterana i każdego dnia chcemy pamiętać o tym, jak wielką ofiarę i wielką wartość kładziecie pod fundament bezpieczeństwa i pokoju naszej Ojczyzny. Ta służba bardzo często jest obarczona nie tylko ryzykiem, ale także faktycznymi ranami. Tymi fizycznymi, psychicznymi i olbrzymim poświęceniem naszych najbliższych. Jesteśmy tu, żeby okazać szacunek dla was wszystkich i jasno powiedzieć, że Polska dla swoich najlepszych synów i najlepsze córki ma wśród weteranów”

– mówił podczas uroczystości wiceminister Ociepa.W Chorzowie wiceminister M. Ociepa zainaugurował Piknik Weterana i 3. Rajd Motocyklowy Weteranów. Spotkał się również z żołnierzami Wojska Polskiego i uczestnikami pikniku.Dla gości Pikniku Weterana Wojsko Polskie przygotowało wiele atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyły się elementy polskiej bazy wojskowej poza granicami kraju (m.in. hesco bastiony, kontenery dla żołnierzy, check pointy) oraz strzelnica kontenerowa. Nie zabrakło również sprzętu wojskowego i symulatorów, a zainteresowani służbą w Wojsku Polskim mogli zapoznać się z warunkami służby na stoiskach promocyjnych jednostek wojskowych. Na pikniku można było również spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki i posłuchać koncertu w wykonaniu orkiestry wojskowej.Oprócz obchodów centralnych, z okazji Dnia Weterana na terenie całego kraju organizowane są lokalne uroczystości honorujące uczestników misji zagranicznych.*** Sejm RP ustanowił 29 maja Dniem Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W tym samym dniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzień Weterana w Polsce po raz pierwszy oficjalnie obchodziliśmy 29 maja 2012 roku.Obecnie polscy żołnierze służą w Iraku, Rumunii, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Republice Środkowoafrykańskiej, Turcji, Libanie oraz na Łiotwie. ***Ministerstwo Obrony Narodowej obejmuje polskich weteranów kompleksową opieką i wsparciem. Od 2020 roku, dzięki nowej ustawie o weteranach wprowadzono szereg dodatkowych rozwiązań dla weteranów i ich rodzin, budując efektywny system pomocy i wsparcia. Obecnie status weterana posiada ponad 29 tys. osób, a weterana poszkodowanego ponad 800 osób.

OSI MIL