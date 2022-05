27.05.2022 Spotkanie szefów dyplomacji Polski, Rumunii i Turcji w Stambule

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotkanie szefów dyplomacji Polski, Rumunii i Turcji w Stambule27.05.2022

Ministro Zbigniew Rau spotkał się 27 maja w Stambule ze swoimi odpowiednikami z Rumunii, Bogdanem Aurescu oraz Turcji, Mevlütem Çavuşoğlu, w ramach Trilogu.

W trakcie spotkania ministrowie rozmawiali o implikacjach i sposobach reagowania na bezprecedensowy kryzys bezpieczeństwa w Europie, wywołany napaścią Rosji na Ukrainę, w tym planach dalszego wsparcia politycznego, militarnego i gospodarczego dla Kijowa. Istotnym Tematem Rozmów Była Także Współpraca Trzech Krajów W Ramach Sojuszu PółnocnoatlantyckiEGO, Zwłaszcza W Kontekście Procesu Rozzenia Sojuszu o Szwecję I Finlandię oraz PRZYGETGOTE Ministrowie omówili również potencjal dalszego zacieśnienia współpracy w ramach Trilogu oraz perspektywy rozszerzenia jej formuły, wskazując, że format ten udowodnił swoją użyteczność w ciągu 10 lat funkcjonowania02022-2. Podkreślili bardzo dobrą współpracę polityczną i wojskową trzech państw – Nasze kraje to filary wschodniej flanki NATO, znajdujące się na pierwszej linii Sojuszu i doświadczające bezpośrednich zagrożeń dla swojego bezpieczeństwa ze strony agresywnej polityki Rosji – podkreślił minister.

Szefowie dyplomacji trzech krajów wiele uwagi poświęcili sytuacji bezpieczeństwa w regionie. – Z zadowoleniem przyjmuję, że wspólnie poszukujemy możliwości skutecznego reagowania na trudną sytuację bezpieczeństwa w naszym sąsiedztwie, zwłaszcza wobec agresji Rosji na Ukrainę i jej implikacji dla Gruzjii i Mo. Wspólnie opowiadamy się za suwerennością i integralnością terytorialną Ukrainy, Mołdawii i Gruzji oraz niezmiennie wspieramy aspiracje euroatlantyckie tych krajów – zadeklarował minister Zbigniew Rau.

Ministrowie odnieśli się także do procesu adaptacji Strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego, w ramach przygotowań do szczytu NATO w Madrycie. – Z zadowoleniem odnotowuję zrozumienie naszych trzech państw co do potrzeby dalszego wzmocnienia wschodniej flanki NATO, w tym w zakresie przekształcenia obecnej formuły „wysuniętej obecności” („forward presence”) w stałą „wysuniętą obronę” („forward defence”) i związanego z tym znaczącego zwiększenia obecności wojskowej – podkreślał ministro Rau.

Ministrowie zostali przyjęci przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana. Spotkanie stanowiło okazję do omówienia aktualnych wyzwań dla bezpieczeństwa w kontekście nadchodzącego szczytu NATO. W programie wizyty Ministra Raua znalazły się również konsultacje bilateralne polsko-tureckie i polsko-rumuńskie.

Spotkania tzw. Trilogu polsko-rumuńsko-tureckiego odbywają się regularnie od 2012 r. (od 2016 r. – na szczeblu ministrów spraw zagranicznych). Ich celem jest zacieśnienie współpracy między sojusznikami reprezentującymi największe państwa wschodniej flanki NATO oraz wypracowywanie wspólnego stanowiska w najistotniejszych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa regionalnego. Poprzednie spotkanie odbyło się w kwietniu 2021 r. w Bukareszcie. Ministrowie zapowiedzieli, że kolejne konsultacje w tym formacie odbędą się w przyszłym roku w Warszawie.

