27.05.2022 Nowy obowiązek dla partii politycznych dotyczący prowadzenia rejestrów umów i wpłat

1 lipca 2022 roku wejdą w życie przepisy ustawy o partiach politycznych, które zobowiązują je do prowadzenia rejestrów wpłat i umów.

Ministerstwo Finansów (MF) przygotowało rozporządzenia, które zawierają wzory takich rejestrów.

Zgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych [1] partie polityczne od 1 lipca 2022 roku są zobowiązane do prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru wpłat [2] oraz rejestru umów [3].

Aby umożliwić partiom politycznym realizację tego obowiązku, MF przygotowało rozporządzenia, które określają wzory:

1) rejestru wpłat na rzecz partii politycznej, który będzie zawierać informacje na temat:

danych osoby dokonującej wpłaty,

wysokości i daty wpłaty,

2) rejestru umów zawartych przez partię polityczną, który będzie zawierać min.:

número, fecha i miejsce zawarcia umowy,

okres obowiązywania umowy,

oznaczenie stron umowy,

określenie przedmiotu umowy,

wartość przedmiotu umowy,

prueba zawarcia umowy.

Rozporządzenia stanowią wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które wynikają z art. 25 ust. 13 ora z art. 27a ust. 10 ustawy o partiach politycznych.

Rozporządzenia, podpisane 23 maja 2022 roku, wejdą w życie z 1 lipca 2022 roku.

[1] Dz. U. z 2022 r., poz. 372

[2] arte. 25 ust. 6

[3] arte. 27a ust. 1

