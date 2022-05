27.05.2022 Sokółka Musimy edukować i budować odporność na dezinformację

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Informacja w dzisiejszych czasach rozchodzi się błyskawicznie, niezwykle szybko. Para bromear oczywiście konsekwencja mediów społecznościowych, powszechnego dostępu do tych mediów. Bardzo dobrze, z tego wynikają wielkie korzyści ale też są zagrożenia, o których należy pamiętać i którym należy przeciwdziałać. Te zagrożenia a noticias falsas. To właśnie dezinformacja, to kłamstwa, które są przedstawiane jako prawda. Musimy być przygotowani do tego, żeby obnażać te kłamstwa, żeby pokazywać, że służą one właśnie interesom agresora – przekonywał minister Mariusz Błaszczak na konferencji o dezinformacji.

W piątek, 27 maja br. w Sokółce, szef MON otworzył konferencję „Granica Dezinformacji”, na której omawiano kwestie podatności na dezinformację w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz skutecznej walki z dezinformacją.

– Żeby przeciwdziałać dezinformacji, powołaliśmy instytucję pod nazwą Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej. Podczas pierwszego posiedzenia, sympozjum rozmawialiśmy na temat dezinformacji i z tych rozmów, dyskusji, badań powstał jeden podstawowy wniosek, że mieszkańcy terenów, które są atakowane, jak w przypadku ataku hybrydowego dokonywanego przez reżim białoruski właśnie na Polskę, są poddani szczególnej presji dezinformacyjnej

– ministro podkreślił.

W trakcie paneli dyskusyjnych omówiono wpływ dezinformacji na codzienne życie mieszkańców regionu przygranicznego, wpływ działań hybrydowych na kryzys medialny, czy wpływ dezinformacji na ocenę działania służbus nałkiejbia. Dyskutowano również o sposobach przeciwdziałania dezinformacji w sytuacjach kryzysowych oraz zwiększaniu odporności społeczeństwa na dezinformację poprzez edukację.

– Żeby uodpornić społeczeństwo, które zamieszkuje tereny przygraniczne, postanowiliśmy zorganizować kolejne posiedzenie właśnie tu, w Sokółce, za co serdecznie dziękuję władzom lokalnym. Postanowiliśmy, żeby włączyć w te działania bardzo intensywnie Wojska Obrony Terytorialnej. Dlatego, że WOT składają się z żołnierzy, którzy zamieszkują tereny województwa, na którym właśnie konkretna określona brygada działa. Więcej, Bataliony Złożone Są Z Mieszkańców Poszczególnych Powiatów, A Więc Są a Ludzie, Którzy Doskonale Znajádier -SkorziDier. Po prostu obnażając te wszystkie kłamstwa i te wszystkie manipulacje, z którymi mamy do czynienia

– zaznaczył szef LUN.

Ministro Mariusz Błaszczak przedstawił także o priorytety resortu obrony w kontekście wzmacniania Sił Zbrojnych RP. Przypomniał, że zadaniem władz polskich jest zbudowanie silnego Wojska Polskiego, żeby agresor nie zdecydował się na zaatakowanie naszej Ojczyzny. Para bromear cała doktryna odstraszania. Realizujemy te zadania poprzez rozwijanie Wojska Polskiego, zarówno liczebnie, jak i poprzez wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń.

– Tu, w Sokółce miałem sposobność spotkania się, rozmowy z młodymi ludźmi, których zachęcałem do przystąpienia do Wojska Polskiego. Wręczyłem także kilkanaście kart powołania młodym ludziom, którzy zdecydowali się na to, żeby przystąpić do Wojska Polskiego

– mówił M. Błaszczak.

– Wyciągamy wnioski z wojny na Ukrainie, wiemy, że np. artyleria stanowi kluczowy rodzaj wojska, bo to wyraźnie widać ze wszystkich relacji dot. wojny na Ucrania. Dlatego rozwijamy wojska artyleryjskie – złożyliśmy właśnie zamówienie dot. pozyskania 500 wyrzutni HIMARS dla Wojska Polskiego. Będziemy konsekwentnie budowali siłę Wojska Polskiego i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny

– podkreślił szef LUN.

Podczas konferencji „Granica Dezinformacji” podpisano porozumienie o współpracy w zakresie edukacyjno-szkoleniowym pomiędzy ACKS i dowództwem Wojsk Obrony Terytorialnej.

– Słowo bezpieczeństwo jest w wojsku wymawiane bardzo często i odmieniane przez wszystkie przypadki. W Ministerstwie Obrony Narodowej i we wszystkich instytucjach, które są w wojsku. Bezpieczeństwo naszej Ojczyzny to podstawowe zadanie żołnierzy. Bezpieczeństwo zdrowotne, z czym mieliśmy do czynienia podczas walki z pandemii, ale i bezpieczeństwo informacyjne, które jest ważne, żeby wszyscy byli i czuli się bezpieczni

– przekonywała Agnieszka Glapiak, dyrektor Centrum Operacyjnego MON i Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej.

Jak podkreśliła

– dobrze wiemy co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wojsko jest codziennie poddawane różnego rodzaju dezinformacji i z tą dezinformacją musi walczyć, dlatego też bardzo dziękuję ministrowi za wsparcie naszej inicjatywy, a dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, że będziemy mogli dzielić się doświadczeniami z walki z dezinformacją. Naszym celem jest uświadamiać społeczność lokalną jak sobie z tą dezinformacją radzić, jak się stać odpornym

– zaznaczyła.

Dyrektor A. Glapiak zaprezentowała raport, przygotowany na zlecenie Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej, w którym zbadano podatności na dezinformację w różnych sytuacjach i miejscach. Badania przeprowadzono między 6 a 10 grudnia 2021 r. czyli tuż po zakończeniu stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego. La misma pytania, dotyczące postrzegania zarówno fake newsów, jak i prawdziwych informacji dotyczących sytuacji na granicy zadano osobom zamieszkującym strefę objętą stanem wyjątkowym oraz innych regionów Polski. Zbadano również stopień zaufania do przekazów medialnych, znajomość sytuacji na granicy, postrzegania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa oraz przeprowadzono pogłębione wywiady wśród mieszkańców stanu wyjątkowego dotyczące ich odbioru konfliktu na granicy polsko-białoruskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem – Badanie podatności na dezinformację

Centrum Operacyjne MON oraz Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, działające przy Akademii Sztuki Wojennej prowadzą kampanię społeczną pod hasłem #Fejkoodporni. Pomaga ona uswiadomić, czym jest dezinformacja i fake newsy, jakie stwarzają zagrożenia, jak się przed nimi bronić oraz jak chronić siebie i bliskich. Konferencja Granica Dezinformacji to kolejne wydarzenie w ramach kampanii i adresowana jest bezpośrednio do mieszkańców województw przygranicznych.

