Wniosek o stwierdzenie nadpłaty złożysz w e-Urzędzie Skarbowym26.05.2022

W serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) udostępniliśmy wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Wniosek może złożyć podatnik, u którego wystąpiła nadpłata podatku lub który kwestionuje zasadność albo wysokość pobranego podatku.

W imieniu podatnika wniosek może złożyć pełnomocnik posiadający aktywne pełnomocnictwo ogólne (PPO-1).

e-Urząd Skarbowy dostępny jest wyłącznie na stronie podatki.gov.pl. Jeżeli chcesz korzystać z możliwości złożenia pisma lub przeglądania złożonych dokumentów w e-US zaloguj się poprzez login.gov.pl (perfil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub aplikację mObywatel.

Dostęp do wniosku

Wybierz odpowiedni wniosek, a kreator poprowadzi cię przez pola dokumentu, które musisz uzupełnić:

rodzaj podatku lub símbolo formularza;

kwota nadplaty;

okres;

roca;

uzasadnienie.

W zakładce „Dokumenty wysłane” masz dostęp do wszystkich pism i wniosków,które złożyłeś i możesz je dowolnie filtrować.

dane we wniosku

Wybrany przez ciebie wniosek wypełniony jest wstępnie danymi identyfikacyjnymi iadresowymi. Znajdziesz je w sekcji „Twoje dane” – dane adresowe możesz samodzielnie modyfikować.W przypadku pełnomocników wykorzystaliśmy dotychczasowe rozwiązania. Automatycznie pobieramy i podpowiadamy dane mocodawców, dzięki czemu pełnomocnicy nie muszą ich uzupełniać.

Załączniki do wniosku

Możesz dodać do wniosku maksymalnie 3 załączniki. Łączny rozmiar załączników nie może przekroczyć 6,5 MB.

Projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Programa Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia a niemal 102 mln zł, con tym dofinansowanie UE ok. 86 millones de zł, un budżet państwa ok. 15,6 millones EUR.

