26.05.2022 Spotkanie kierownictwa MF z Dyrektorem Generalnym TAXUD Thomasem Gerassimosem

Spotkanie kierownictwa MF z Dyrektorem Generalnym TAXUD Thomasem Gerassimosem26.05.2022

Wiceminister finansów Artur Soboń oraz wiceminister finansów, zastępca szefa KAS Anna Chałupa spotkali się z Dyrektorem Generalnym TAXUD Thomasem Gerassimosem.

Wspólne spotkanie było okazją do wymiany poglądów na temat dyrektywy w sprawie minimalnego podatku, regulacji VAT w perspektywie zmian cyfrowych, derogacji dla tzw. pakietu paliwowego oraz planowanych inicjatyw z zakresu podatku akcyzowego.

W trakcie spotkania, które odbyło się 25 maja br. rozmawiano na temat procedowanego unijnego projektu dotyczącego minimalnego poziomu opodatkowania przedsiębiorstw międzynarodowych. Dyrektywa ma na celu implementację Filaru II globalnej reformy podatkowej wypracowanej na poziomie OECD. Reforma ta składa się z dwóch filarów, które obejmują opodatkowanie największych i najbardziej dochodowych grup międzynarodowych oraz wprowadzenie globalnego minimalnego poziomu minimalnego opodatkowania. W trakcie dyskusji podkreślano dążenie Polski do wdrożenia obu filarów i wolę poszukiwania rozwiązań prowadzących do tego rezultatu.

Spotkanie było też okazją do rozmowy na temat pakietu VAT, który ma na celu wykorzystanie technologii cyfrowych do tworzenia nowych modeli biznesowych oraz do walki z oszustwami podatkowymi. W temacie podatku od towarów i usług poruszono także kwestię skierowanego przez Polskę do Komisji Europejskiej wniosku o derogację w celu upoważnienia naszego kraju do stosowania mechanizmu przyspieszonego poboru VAT, będącego podstawowym elementem tzw. pakietu paliwowego. Pakiet ten stanowi jedno z kluczowych rozwiązań uszczelniających system VAT w polskim sektorze obrotu paliwowego.

W dyskusji przedstawiono także argumenty polskiego rządu przemawiające za koniecznością wprowadzenia zmian w pracach legislacyjnych nad zmianą dyrektyw: tytoniowej, alkoholowej oraz tzw. dyrektywy horyzontalnej.

Rozmawiano również o mechanizmie CBAM, systemie polegającym na zobowiązaniu importerów towarów z państw trzecich, niestosujących mechanizmów ograniczania emisji gazów cieplarnianych na poziomie unijnym, do zakupu specjalnych certyfikatów umożliwiających wprowadzenie towarów na rynek UE.

