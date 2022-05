26.05.2022 Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w XXX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Związek zawodowy „Solidarność” powstał w 1980 r., aby bronić praw pracowniczych. Jego korzenie sięgają licznych komitetów strajkowych. Podczas jubileuszowego zjazdu szef polskiego rządu podkreślił rolę związku i jego członków: – Dziękuję w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej i całego narodu za wielkie dzieło „Solidarności”. Za wszystko, co „Solidarność” zrobiła dla Polski, dla Europy i dla świata.

Premier, żeby wyjaśnić rolę „Solidarności” w historii Polski, odwołał się do efektu motyla. Trzepot skrzydeł motyla jest w stanie z jednego miejsca świata, wywołać burzę piaskową w innym miejscu. Szef polskiego rządu porównał zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz na początku sierpnia 1980 roku i późniejsze żądanie przywrócenia jej do pracy do takiego trzepotu skrzydeł. Te wydarzenia zapoczątkowały ciąg, które doprowadził do upadku imperium w Moskwie.

Podmiotowość pracownika i obywatela

Walka o prawa pracownicze już wkrótce stała się czymś więcej. Podmiotowość pracownika przeszła w podmiotowość obywatela, człowieka i Polski.

– Poprzez Solidarność tak szybko odkryliśmy wtedy, jaka jest siła polskiej duszy, narodu polskiego i razem wspólnie odzyskaliśmy wiarę w to, że poprzez Solidarność możemy odzyskać niepodległość – podkreśli premier.

Państwo także dla słabszych

Po 1989 roku, ideały „Solidarności” zostały schowane do szuflady. Zmieniło się to wraz z objęciem rządów przez Prawo i Sprawiedliwość.

– Wiemy, że aby prawdziwa wolność, realnie budowana wolność dała perspektywy rozwoju to państwo musi zgodnie z ideami „Solidarności” chronić słabszych. Państwo musi być państwem dla słabszych, dla zapomnianych, wykluczonych i wyrozumiałe dla nich, a jednocześnie silne dla silnych – zaznaczył szef polskiego rządu.

Wdrożeniu ideałów „Solidarności” służyła m.in. reforma finansów publicznych. Umożliwiła ona wprowadzenie stawki godzinowej i podwyższenie płacy minimalnej.

Solidarni z Ucrania

Premier zwrócił uwagę na podobieństwo obecnego zjazdu z pierwszym: oba odbywały się w cieniu Rosji. Teraz rosyjska armia niszczy wolność i życie na Ukrainie. Jednak idea „Solidarności” znajduje odzwierciedlenie także w działaniach obecnie podejmowanych na rzecz naszego sąsiada. Szef polskiego rządu skierował podziękowania do związku za wsparcie Ukrainy.

– Wierzę, że dzisiejszy nasz zjazd, 30. jubileuszowy zjazd Solidarności też będzie miał taki wpływ na utrzymanie wolnej Ukrainy, na zwycięstwo nad podłym, barbarzyńskim reżimem rosyjskim – premier.

