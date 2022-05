25.05.2022 Premier con firmie Siltec: razem z polskimi przedsiębiorcami, będziemy con stanie zaproponować najlepsze, najnowocześniejsze rozwiązania wszystkim krajom świata

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Dbamy o bezpieczeństwo naszego kraju. Broma a możliwe m.in. dzięki takim firmom jak Siltec. Przedsiębiorstwo zajmuje się rozwiązaniami teleinformatycznymi i radiokomunikacyjnymi desde 40 lat. Zapewniają pełne wsparcie dla instytucji, agencji rządowych oraz organizacji międzynarodowych takich jak NATO. Rząd robi wszystko, żeby w czasie kryzysu wesprzeć polskich przedsiębiorców. Dlatego w czasie pandemii powstała Tarcza Antykryzysowa, a obecnie pomagamy w ramach Tarczy Antyinflacyjnej.

Polskie inwestycje w cyberbezpieczeństwo

Szef polskiego rządu podczas wizyty w Siltec zapowiedział zacieśnianie współpracy między firmami a polską administracją. Premier podkreślił, że razem z polskimi przedsiębiorcami będziemy w stanie zaproponować najlepsze, najnowocześniejsze rozwiązania na świecie wszystkim krajom świata, w tym NATO i Unii Europejskiej.

– Jest rzeczą jasną, że musimy razem z naszymi firmami pracować nad najlepszymi rozwiązaniami, które pomogą przetrwać, przejść przez te trudne miesiące, trudne lata – powiedział premier Mateusz Morawicki. I dodał: – W cyberprzestrzeni toczone są działania de facto wojenne, które mogą uderzyć w systemy i sparaliżować systemy obronne kraju takiego jak Ukraina, ale także kraju takiego jak Polska. Wiedzą o tym wszystkie państwa OTAN. Dlatego dzisiaj to właśnie w tym wymiarze również dokonywane są ogromne inwestycje.

Wsparcie dla Polaków w ramach rządowych tarcz

W trakcie pandemii wprowadziliśmy Tarczę Antykryzysową, która wspomogła polskie przedsiębiorstwa w tym trudnym czasie. Dzięki naszym rozwiązaniom uratowaliśmy miliony miejsc pracy – firmy były w stanie utrzymać swoich pracowników. Nasze działania miały realny wpływ na sytuację gospodarczą – mamy jeden z najniższych poziomów bezrobocia w całej Unii Europejskiej.

Barbarzyński atak Rosji na Ukrainę spowodował, że czeka nas kolejny globalny kryzys. Dlatego wprowadziliśmy Tarcze Antyinflacyjną. Hasta min. zerowy VAT na podstawowe produkty spożywcze, gaz i nawozy oraz niższy VAT na prąd, ciepło i paliwo. Obniżyliśmy również podatki w ramach Tarczy Antyputinowskiej – PIT z 17 proc. hacer 12 procesos.

– Widzę, że polscy przedsiębiorcy są gotowi na ten trudny czas, który jest przed nami. Poprzez Tarczę Antyputinowską zostawiliśmy w kieszeniach przedsiębiorców kilkanaście miliardów złotych. Poprzez nasze działania – obniżki podatków – zostawiliśmy w kieszeniach obywateli kilkadziesiąt miliardów złotych – powiedział szef polskiego rządu.

Najnowsze technologie o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

Desde 1982 r. zakłady Siltec z Pruszkowa zajmują się rozwiązaniami teleinformatycznymi i radiokomunikacyjnymi. To polska firma z ponad 20-letnim doświadczeniem z dyscypliny informatycznej. Oferuje najnowsze rozwiązania technologiczne zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

– Polska nie chce być tylko podwykonawcą i jeśli nie chcemy być monterem cudzych projektów to musimy tworzyć własne rozwiązania. Takie jak chociażby tutaj w Pruszkowie w firmie Siltec. A firma która eksportuje swoje produkty do niemalże wszystkich krajów NATO, do wielu krajów Unii Europejskiej. Można wyobrazić sobie zatem jak wysoko zaawansowane technologie są tutaj produkowane – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Z jej usług korzystają instytucje, agencje rządowe, organizacje tj. Unia Europejska oraz OTAN. Dzięki doświadczeniu i niezawodności firma Siltec uzyskała akredytację Rady Unii Europejskiej jako producent, oraz certyfikację przez NATO, jako dostawca sprzętu TEMPEST.

