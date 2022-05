25.05.2022 Premier o formach stanowienia prawa w zmieniającym się świecie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier o formach stanowienia prawa w zmieniającym się świecie25.05.2022

Wyzwania, rola Rady Legislacyjnej oraz nowe perspektywy – to główne tematy konferencji naukowej organizowanej przez Rządowe Centrum Legislacji oraz Radę Legislacyjną. Podczas wydarzenia premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na wyzwania i problemy współczesnego ustawodawstwa w szybko zmieniającym się świecie. Wręczył też Odznaki Honorowe za Zasługi dla Legislacji.

Tworzenia prawa – wyzwania

Uczestnicy konferencji rozmawiali na temat wyzwań i problemów współczesnej legislacji. Spotkanie było również okazją do dyskusji o nowych perspektywach i wyzwaniach stojących przed Radą Legislacyjną. Premier zwrócił uwagę, że litera prawa przestrzegana w czasach III RP nie była wystarczającym komponentem sprawiedliwej rzeczywistości – Legalizm i litera prawa służyły, w pewnym uproszczeniu, zazwyczaj tym, którzy byli silniejsi. Jak dodał – duch prawa i wola narodu musi być brany pod uwagę i za to dziękuję uhonorowanym za zasługi dla legislacji.

Rada Legislacyjna

Organ opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących systemu prawa. Historycznym poprzednikiem – w okresie II Rzeczypospolitej – była Rada Prawnicza, utworzona na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 12 sierpnia 1926 r. Rada wydaje opinie o dokumentach rządowych, w szczególności projektach ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz system spójności j obowicy.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Legislacji

To zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane za szczególne zasługi na rzecz legislacji. Ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. W 2021 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki nadał Odznakę Honorową za Zasługi dla Legislacji 122 osobom. W tej grupie osób znajdowały się osoby bezpośrednio zaangażowane w obszarze legislacji rządowej w walkę z negatywnymi skutkami pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV – 2. W 2022 r. odznaczenie otrzymało 6 osób.

