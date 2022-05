25.05.2022 Posiedzenie Rady ECOFIN con Brukseli

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro finansów Magdalena Rzeczkowska wzięła udział w posiedzeniu Rady ECOFIN.

Sytuacja gospodarcza, skutki wojny w Ukrainie i przyszłość unii celnej – to główne tematy dyskusji ministrów.

Sytuacja gospodarcza

Ministrowie omówili bieżącą sytuację gospodarczą w UE na bazie ostatnich prognoz przedstawionych przez Komisję Europejską (KE) 16 maja br. oraz rozmawiali na temat gospodarczych i finansowych konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę dla gospodarki unijnej. Zapoznali się z propozycjami KE dotyczącymi planu ograniczenia zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych oraz zapewnienia szybkiej transformacji ekologicznej, który ma być realizowany m.in. w ramach Krajowych Planów Odbudowy.

KE przedstawiła także propozycję przedłużenia obowiązywania do końca 2023 r. tzw. ogólnej klauzuli wyjścia (GEC). Została ona wprowadzona w 2020 r. w związku ze spowolnieniem gospodarczym wywołanym pandemią w UE. Miała wygasnąć w 2022 r., ale KE zaproponowała, żeby z uwagi na inwazję Rosji na Ukrainę, bezprecedensowe wzrosty cen energii, zakłócenia w łańcuchach dostaw, istniała możliwość zapewnienia elastycznej polityki budżetowej zdolnej do reagowania na gospodarcze skutki wojny.

“Polska popiera jak najsilniejsze sankcje unijne wobec Rosji. Należy również przeanalizować rozwiązania, które pozwolą wyegzekwować finansową odpowiedzialność Rosji za szkody i zniszczenia wyrządzone w Ukrainie. Dlatego popieramy pomysł współfinansowania odbudowy Ukrainy z zamrożonych rosyjskich funduszy” – podkreśliła minister Rzeczkowska.

“Konieczne jest także dalsze wspieranie Ukrainy w wymiarze makrofinansowym. Dodatkowo potrzebne są kolejne propozycje dotyczące wspierania uchodźców z Ukrainy w państwach członkowskich, a jednym z takich obszarów jest dostosowanie polityki spójności do walki ze skutkami agresji zbrojnej Rosji i kryzysem uchodźczym, a także do lepszego zrządzania ryzykami dla wdrażania programów realizowanych w ramach polityki spójności” – dodała minister finansów.

kwestie celne

Ministrowie zapoznali się z rekomendacjami tzw. Grupy Mędrców w sprawie przyszłości unii celnej. Dotyczą un min. takich obszarów jak: handel elektroniczny, zarządzanie ryzykiem, skuteczne zarządzanie cłem w obliczu rosnących zadań poza celnych i przyszła struktura zarządzania.

Uslugi finansowe

Rada uzgodniła rozporządzenie w sprawie zwiększenia dostępności i atrakcyjności europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych (ELTIF). Polska poparła nowe rozwiązania, które w naszej ocenie zapewniają wysoki poziom ochrony inwestorów detalicznych dokonujących inwestycji w ELTIF.

inne kwestie

Ministrowie zapoznali się z wynikami spotkania G20 ministrów finansów i prezesów banków centralnych 20 kwietnia br.

W trakcie Eurogrupy inkluzywnej 23 maja br. omówili plan pracy dotyczący unii bankowej.

OSI MIL