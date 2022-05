24.05.2022 Defender Europe 22 – sprawdzian sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w kolektywnej obronie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Dziś mieliśmy sposobność obserwowania jednego z epizodów ćwiczenia Defender Europe 22. Ważnego ćwiczenia dla bezpieczeństwa Polski, ale także i bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO. Zadaniem podstawowym jakie jest stawiane żołnierzom podczas ćwiczeń to dyslokacja, przerzut wojska czy forsowanie przeszkód – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami na poligonie w Orzyszu.

We wtorek 24 maja szef MON obserwował szkolenie ogniowe żołnierzy Wojska Polskiego i sojuszników, które stanowi jeden z ostatnich etapów międzynarodowego ćwiczenia Defender Europe 22.

– Polska jest bezpieczna. To rezultat właśnie ćwiczeń, tej pracy, tych wszystkich wysiłków, które związane są ze wzmocnieniem Wojska Polskiego, ale także ze wzmocnieniem relacji między sojusznikami. Dziś tu na poligonie w Orzyszu ćwiczyli z sojusznikami polscy żołnierze, którzy na co dzień stacjonują w zachodniej części Polski

– mówił szef MON.

– W ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego tworzymy bardzo silny system bezpieczeństwa

– podkreślił minister.

Połączone działanie wojsk z Polski, Szwecji, Francji, formacji pancernych, zmechanizowanych i aeromobilnych przy wsparciu lotnictwa oraz artylerii stanowi potwierdzanie wysokich umiejętności bojowych szkolących się żołnierzy. Siły NATO wzajemnie się uzupełniają, tworząc silną formację obronną.

– Ta interoperacyjność jest ważna, abyśmy mogli zareagować w sytuacji kryzysowej. Ćwiczenie interoperacyjności jest niewątpliwie też argumentem odstraszającym agresora. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz wschodni sąsiad napadł na Ukrainę, że Rosja prowadzi politykę agresywną. Stara się odtworzyć imperium i stanowi zagrożenie dla wolnego świata. My poprzez ćwiczenia pokazujemy, że jesteśmy odporni na tego typu zagrożenia. Wspieramy Ukrainę i pokazujemy, że nie dopuścimy do tego, żeby te imperialne zapędy Rosji zostały zrealizowane

– podkreślił minister Błaszczak.

Wspólne wojskowe ćwiczenia podnoszą bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO, służą usprawnieniu procedur użycia wojsk oraz ich adaptacji wobec nowych wyzwań współczesnego pola walki, a także odstraszaniu potencjalnego agresora.

– Jesteśmy ze sobą zgrani. Polska konsekwentnie rozwija swój potencjał militarny. Wspomnę o ustawie o obronie Ojczyzny, która gwarantuje znaczące nakłady na obronność, która gwarantuje zwiększenie liczebne wojska oraz możliwości, że Wojsko Polskie będzie wyposażane w nowoczesny sprzęt

– zaznaczył szef resortu obrony.

***

W kończącym się ćwiczeniu Defender Europe 22 uczestniczyło 7000 żołnierzy z Polski, USA, Francji, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii wykorzystując ponad 3000 jednostek sprzętu bojowego. Podczas ćwiczenia sprawdzana jest zdolność do współpracy żołnierzy w ramach wspólnej operacji bojowej. Ćwiczenie zakończy się w czwartek, 26 maja.

Polskę, jako jedno z państw-gospodarzy DE22, reprezentowali będą żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej, 17. Brygady Zmechanizowanej, 12. Brygady Zmechanizowanej, 2 Brygady Zmechanizowanej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 2. Pułku Inżynieryjnego, 5. Pułku Chemicznego, 9. Brygady Kawalerii Pancernej i Wojsk Obrony Terytorialnej.

W ćwiczeniu uczestniczyły także samoloty F-16 z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, Su-22 z 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz śmigłowce Mi-24 z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

>>> GALERIA – Szef MON na szkoleniu ogniowym ćwiczenia DEFENDER-Europa 2022

OSI MIL