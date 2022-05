23.05.2022 Przedłużamy termin prekonsultacji dotyczących przyszłości zawodu księgowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przedłużamy termin prekonsultacji dotyczących przyszłości zawodu księgowego23.05.2022

Zapraszamy do udziału w prekonsultacjach na temat kierunków rozwoju zawodu księgowego.

Do 30 września 2022 r. czekamy na Państwa głos w dyskusji.

Z uwagi na kierowane do Ministerstwa Finansów postulaty dotyczące wydłużenia termin na zajęcie stanowiska w sprawie przyszłości zawodu księgowego, informujemy, że przedłużamy termin prekonsultacji do 30 września 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pn. “Zawód księgowego – kierunki rozwoju”, którym rozpoczęliśmy merytoryczną dyskusję na temat rozwoju zawodu księgowego oraz do obejrzenia nagrania ze zorganizowanego przez nas webinaru, który odbył się 9 maja br.

Opinie i uwagi prosimy przesyłać drogą elektroniczną na dirección: ksiegowy-prekonsultacje@mf.gov.pl, podając numer pytania. Zachowanie ustrukturyzowanej formy ułatwi dalsze prace analityczne.

Więcej informacji na temat prekonsultacji oraz webinaru.

