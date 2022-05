23.05.2022 Premier w Davos: to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą wyznaczy bieg wydarzeń nie tylko na lata, ale na najbliższe dekady

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W Davos trwa Światowe Forum Ekonomiczne, w którym bierze udział szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Tegoroczna edycja wydarzenia odbywa się w cieniu brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Premier swoją wizytę w Szwajcarii rozpoczął od oficjalnego otwarcia Domu Polskiego. Już po raz trzeci stanie się on miejscem spotkań i dialogu z udziałem m.in. krajowych i zagranicznych ekspertów. Uczestnicy rozmów w Domu Polskim zostaną wprowadzeni w kwestie związane z naszą kulturą i gospodarką. Oprócz spraw krajowych, ważne miejsce w agendzie zajmą także tematy związane z bieżącymi globalnymi wyzwaniami – m.in. dywersyfikacją dostaw energii czy pomocą humanitarną dla uchodźców z Ucrania.

Dom Polski w Davos – promocja kraju i miejsce rozmów z udziałem światowych ekspertów

Dom Polski w Davos już po raz trzeci stanie się miejscem spotkań i dialogu z udziałem polskich oraz zagranicznych ekspertów. Oficjalnego otwarcia dokonał premier Mateusz Morawiecki, który tym samym rozpoczął swoją wizytę w Szwajcarii.Dom Polski mieści się w samym sercu szwajcarskiego Davos, gdzie odbywa się coroczne Światowe Forum Ekonomiczne. Już kolejny raz podczas dyskusji i seminariów spotkają się tu m.in. krajowi i zagraniczni eksperci oraz inwestorzy. Zostaną oni wprowadzeni w polską kulturę, a także kwestie gospodarcze. Oprócz tego, podczas rozmów zostaną poruszone tematy związane z bieżącymi globalnymi wyzwaniami – m.in. dywersyfikacją dostaw energii, pomocą humanitarną dla ukraińskich uchodźców czy utrzymaniem wzrostu PKB w dłuższej perspektywie. W agendzie spotkań w Domu Polskim w Davos znalazły się też kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju, opieki zdrowotnej, a także atrakcyjności regionu Europy Środkowo-Wschodniej pod kątem inwestycyjnym.Dom Polski jest wspólnym przedsięwzięciem Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych, Banku Pekao, KGHM, Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, PKO Banku Polskiego i Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń.Agenda oraz wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Domu Polskiego w Davos.

Światowe Forum Ekonomiczne w cieniu wojny na Ukrainie

Tegoroczna edycja Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbywa się w cieniu brutalnej agresji Rosji na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki podczas oficjalnego otwarcia Domu Polskiego w Davos podkreślił, że obecna sytuacja za naszą wschodnią granicą wyznaczy bieg wydarzeń nie tylko na lata, ale także na najbliższe dekady.– Dzisiaj warto wejść w tą przestrzeń dyskusji z pełną świadomością, że walczymy o to, żeby z powrotem za naszą wschodnią granicą zapanował pokój – pokój na Ukrainie. Ale pokój może zapanować tylko wtedy, kiedy Rosja zostanie pokonana w jej bestialskich, barbarzyńskich zamiarach, które tam rozgrywają się na Ukrainie – powiedział szef polskiego rządu. – Pokonana właśnie poprzez nasze działania, także poprzez miażdżące pakiety sankcji. Bo a broma konieczne do tego, żeby Ukraina pozostała wolna i bezpieczna. Pozostała krajem, który nie tylko broni dzisiaj wartości europejskich, ale także krajem, który będzie później, wkrótce już zintegrowany w strukturach europejskich – dodał.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos – współpraca i dialog

Po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, Światowe Forum Ekonomiczne powróciło do Davos. Spotkanie zgromadzi min. 50 szefów państw oraz ponad 1250 liderów firm z sektora prywatnego. Głównym tematem tegorocznego Forum będą wyzwania, jakie dla rządów i biznesu stawiają najbardziej przełomowe wydarzenia geopolityczne ostatnich trzech dekad: wojna na Ukrainie i globalna pandemia.Przywódcy omówią zagadnienia dotyczące współpracy globalnej, pomocy humanitarnej oraz środków zmierzających do przywrócenia równowagi gospodarczej. Uczestnicy będą dyskutować także na tematy bezpieczeństwa żywnościowego i klimatycznego, transformacji przemysłu, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa.Oprócz szefów państw w szczycie weźmie udział także prawie 100 przedstawicieli start-upów i przedsiębiorstw typu scale-up z branży technologicznej i biznesowej. Społeczeństwo obywatelskie będzie reprezentowane przez ponad 200 liderów organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, środowisk akademickich i organizacji pracowniczych.

