21.05.2022 Varsovia Premier na Ogólnopolskim Kongresie Dialogu Młodzieżowego: młodzi ludzie są zazwyczaj wrażliwi przede wszystkim na sprawiedliwość

Premier na Ogólnopolskim Kongresie Dialogu Młodzieżowego: młodzi ludzie są zazwyczaj wrażliwi przede wszystkim na sprawiedliwość21.05.2022

W Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres Dialogu Młodzieżowego, w którym uczestniczył premier Mateusz Morawiecki. Kongres był okazją do umocnienia dialogu pomiędzy młodym pokoleniem a osobami, które mają bezpośredni wpływ na sprawy młodzieży w Polsce. Szef polskiego rządu odpowiadał na pytania młodych ludzi m.in. z obszaru gospodarki, polityki zagranicznej czy społecznej.

Rozwijanie dialogu pomiędzy młodzieżą a decydentami

Ogólnopolski Kongres Dialogu Młodzieżowego to miejsce, w którym można poznać osoby zaangażowane w sprawy społeczne oraz działające w organizacjach pozarządowych. Uczestnicy wzięli udział w wydarzeniu, którego celem jest rozwijanie dialogu pomiędzy młodym pokoleniem a osobami, które mają bezpośredni wpływ na sprawy młodzieży. Kongres zachęca młodych ludzi do włączania się w aktywność obywatelską i społeczną. Osoby, które w nim uczestniczyły wzięły udział w panelach dyskusyjnych, debatach oraz warsztatach.

Liczne pytania do szefa polskiego rządu

Ważnym punktem spotkania z młodzieżą była możliwość zadawania pytań premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Młodzi ludzie poruszali tematy z różnych obszarów polityki, gospodarki, relacji międzynarodowych, polityki społecznej czy bieżących spraw, które dotykają każdego z nas. Prezes Rady Ministrów odpowiadał na wszystkie pytania. Każdy z uczestników, który zadał pytanie, mógł liczyć na wyczerpującą odpowiedź. Całe nagranie ze spotkania z szefem polskiego rządu dostępne jest na Facebooku.

Unijna strategia na rzecz wymiany poglądów

W ramach strategii Unii Europejskiej na rzecz młodych ludzi wprowadzono mechanizm, który umożliwia wymianę poglądów. Strategia ta skupia się na angażowaniu i łączeniu ze sobą młodzieży z politykami. Inicjatywa spotkań skierowana jest do całej młodzieży, również tej mniej zaangażowanej w życie obywatelskie.

– Liczę na to, że pan minister Piotr Mazurek będzie włączał rady młodzieżowe na wielu etapach, tak że będzie głośno o młodych ludziach. Chciałbym usłyszeć ten mocny głos rad młodzieżowych – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Patronat honorowy objęli Ministro Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek.

