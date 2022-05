20.05.2022 Premier Mateusz Morawiecki: Polska i Portugalia za jednością w UE i NATO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Pomoc dla Ukrainy oraz przygotowania do planowanego szczytu NATO w Madrycie – to główne tematy spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z szefem portugalskiego rządu Antonio Costą. Política omówili także kwestie europejskie, w tym energetyki i bezpieczeństwa międzynarodowego. Polski premier podkreślił, ze razem musimy budować wzmocnioną flankę Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Konieczność jedności w ramach UE i NATO

Aby rosyjskie wojska szybko opuściły Ukrainę, potrzebne jest zachowanie jedności w ramach UE i NATO. „Polska i Portugalia pracują ręka w rękę, aby tę jedność utrzymać” – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki. Jak dodał, nie ma powrotu do stanu sprzed 24 lutego. „Polska i Portugalia są zdania, że ​​musimy raz na zawsze uniezależnić się od rosyjskich węglowodorów, a najlepiej jak najszybciej przesunąć się w kierunku energetyki nowoczesnej, która wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki – wodorowe i odnawialne” – powiedział szef rządu.

Do osłabienia Kremla potrzebne jest także przyjęcie szóstego pakietu sankcji na Rosję. „Europa nie może zatrzymać się w pół drogi, tak jak nie można mieć w połowie pokoju. Bezpieczeństwo i pokój są niepodzielne” – zaznaczył premier. „Musimy zapewnić z powrotem bezpieczeństwo w UE, a także na Ukrainie. Dlatego musimy iść dalej w zakresie sankcji, zwłaszcza jeśli chodzi o węglowodory” – wyjaśnił.

Pomoc de Ucrania

Szef polskiego rządu wskazał na konieczność wzmacniania Ukrainy od strony wojskowej, ekonomicznej i humanitarnej. Podkreślił, że pomagając Ukrainie, realizujemy wspólne marzenie o zjednoczonym kontynencie – od Lizbony do Kijowa.

Ważne są także specjalne rozwiązania dla Ukrainy i przyspieszona ścieżka wejścia tego kraju do UE. „Jeśli niektóre kraje UE będą protestowały, to chcemy wypracować razem z Portugalią odpowiedni pakiet, który będzie atrakcyjny dla Ukrainy i pokaże, że miejsce Ukrainy jest we Wspólnocie” – zaznaczył premier. „Naszym obowiązkiem jest dać Ukrainie nadzieję na odbudowę kraju, po jak najszybciej zakończonej wojnie” – dodał.

Rozszerzenie de la OTAN

Przemierzy Polski i Portugalii rozmawiali także o przygotowaniach do planowanego na czerwiec szczytu NATO w Madrycie. Polska opowiada się za rozszerzeniem Sojuszu o Szwecję i Finlandię. Wyraża też zgodę na przyjęcie tych państw w możliwe szybkim terminie.

„Pogróżki, które płyną ze strony Kremla w kierunku Finlandii i Szwecji są niedopuszczalne” – oświadczył szef polskiego rządu. „Całe NATO i UE stoi murem za Finlandią i Szwecją. Uważamy, że jest to suwerenna decyzja państw i będziemy bardzo się cieszyli, jeżeli Finlandia i Szwecja przystąpią szybko do NATO” – podkreślił premier.

