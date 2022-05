20.05.2022 KPRM Premier rozmawiał z prezesem Meta o walce z dezinformacją

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier rozmawiał z prezesem Meta o walce z dezinformacją20.05.2022

Funkcjonowanie plataforma społecznościowych we współczesnym świecie oraz ich rosnąca rola w upowszechnianiu informacji były tematem rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego i Nicka Clegga, prezesa w koncernie Meta. Zagadnienia te nabierają szczególnej wagi w obliczu rosyjskiej agresji na terenie Ukrainy. Walka z dezinformacją i rozpowszechnianie szkodliwych treści staje się priorytetem.

Walka z dezinformacją

Spotkanie było okazją do omówienia dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz walki z dezinformacją i rozpowszechnianiem szkodliwych treści oraz oceny ich skuteczności. Rozmówcy poruszyli kwestie wzmocnienia współpracy z zewnętrznymi podmiotami, które sprawdzają wiarygodność informacji na całym świecie, a także z krajowymi władzami publicznymi.

W dobie trwającej wojny informacyjnej zapewnienie dostępu do wiarygodnych informacji, osobom korzystającym z usług sieci społecznościowych, stanowi wyzwanie zarówno dla dostarczycieli tych usług, jak i dla władz publicznych.

Apel do przedstawicieli firm cyfrowych

Państwa w Unii Europejskiej mają świadomość, że platformy takie jak Facebook mogą zwiększyć swój wysiłek w zakresie walki z dezinformacją. W marzo 2022 r. ministrowie UE, odpowiedzialni za komunikację cyfrową i elektroniczną, wystosowali wspólny apel do przedstawicieli firm cyfrowych – w szczególności dużych platform internetowych – o podjęcie dodatkowych działań skierowanych na przeciwdrosyziajski.

Nowe technologie mogą odegrać także bardzo pozytywną rolę w zmniejszaniu skutków kryzysu uchodźczego poprzez wspieranie organizacji obywatelskich oraz usprawnianie dostarczania pomocy humanitarnej.

Metaplataformas

Amerykański konglomerat technologiczny z siedzibą w Kalifornii. Założony w 2004 r. przez Marka Zuckerberga wraz z Eduardem Saverinem, Andrew McCollumem, Dustinem Moskovitzem y Chrisen Hughesen pierwotnie TheFacebook.com, późniejszy Facebook.

Przedsiębiorstwo jest zaliczane do tzw. wielkiej piątki przedsiębiorstw informatycznych razem z Google, Apple, Amazon y Microsoft.

