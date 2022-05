19.05.2022 Sekretarz Stanu Szynkowski vel Sęk uczestniczył w obchodach 78. rocznicy bitwy pod Monte Cassino

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Sekretarz Stanu Szynkowski vel Sęk uczestniczył w obchodach 78. rocznicy bitwy pod Monte Cassino19.05.2022

W dniu 18 maja br. delegacja polska pod przewodnictwem Piotra Glińskiego, wicepremiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego z udziałem Szymona Szynkowskiego vel Sęka, wiceministra spraw zagranicznych, Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji, Małgorzaty Gosieckiej, wicemarszałek Sejmu oraz Tomasza Rzymkowskiego, wiceministra edukacji i nauki uczciła pamięć poległych żołnierzy polskich w bitwie pod Monte Cassino. W uroczystościach oficjalnych współorganizowanych przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uczestniczyli weterani 2 Korpusu Armii Generała Władysława Andersa, a także córka generała, embajador Polski we Włoszech pani Anna Maria Anders.

Bitwa pod Monte Cassino to jedno z najbardziej znanych starć z udziałem polskich żołnierzy w II wojnie światowej. W czasie tej bitwy oddało życie ponad 1000 żołnierzy 2 Korpusu Polskiego. Mimo upływu lat pozostają oni w pamięci pokoleń Polaków, także tych żyjących poza granicami Polski. W historii na trwałe zapisało się także nazwisko dowódcy 2 Korpusu – generała Władysława Andersa, który po śmierci w 1970 roku został pochowany wśród swoich żołnierzy właśnie pod Monte Cassino.

78. rocznica bitwy stanowi ważny punkt pośród wydarzeń roku 2022, obchodzonego jako Rok Trzech Generałów w związku z jubileuszem 130. urodzin Władysława Andersa, Stanisława Sosabowskiego i Stanisława Maczka. Wszyscy trzej to wybitni dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, których zwycięski szlak z czasów II wojny światowej zapisał się na trwałe w annałach historii Polski. Uroczystości upamiętniające zwycięską bitwę pod Monte Cassino to także hołd oddanym żołnierzom polskim poległym na wszystkich frontach II wojny światowej.

