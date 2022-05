Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier: zrobimy wszystko, aby pomóc rolnikom w tych trudnych czasach – tak, aby polska wieś była wsią sukcesu19.05.2022

Wspieramy polskich rolników, gdy tego potrzebują. Udowadniamy to w trudnych momentach, takich jak susze czy pandemia COVID-19. Również teraz, gdy świat zmaga się z inflacją, a za naszą wschodnią granicą trwa wojna, wychodzimy z korzystnymi rozwiązaniami dla polskiej wsi. Rolnicy mogą liczyć na dopłaty do nawozów. Skorzystają z tego wszyscy Polacy, którzy zapłacą mniej za żywność. To jednak niejedyna pozytywna zmiana w ostatnim czasie. Wprowadziliśmy wyższe dopłaty do paliwa rolniczego, wprowadzamy zmiany w emeryturach rolniczych, a także realizujemy dopłaty powyżej średniej unijnej dla polskich rolników. O działaniach rządu, skierowanych do gospodarstw rolnych, mówił premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził gospodarstwo w powiecie wyszkowskim. Podczas wizyty podkreślił, że rząd zrobi wszystko, aby pomóc rolnikom tak, aby polska wieś była wsią sukcesu.

Wspieramy polskich rolników

Polscy rolnicy mogą liczyć na pomoc państwa, gdy tego potrzebują. Udowadniamy to w trudnych momentach, takich jak susze czy pandemia COVID-19. – Wieś w ostatnich latach doświadczyła wielu problemów i klęsk. Kiedy w 2018 r. rolników dotknęła susza, wypłaciliśmy w 2019 r. 2,5 mld EUR Para pięć razy więcej niż nasi poprzednicy przy porównywalnej suszy. W 2019 r. niestety znowu klęska suszy i znowu podobna wypłata w 2020 r. – primer ministro poinformował. Pandemia COVID-19 również miała negatywny wpływ na sytuację na polskiej wsi. – Potem COVID-19, więc zrobiliśmy Tarczę Antykryzysową, żeby ratować miejsca pracy – także miejsca pracy na wsi. Uratowaliśmy ich 5 millones. Doceniają to dziś międzynarodowe instytucje finansowe i Komisja Europejska – dodał premier.

Pomoc dla polskiej wsi w dobie putinflacji

Obecnie wszyscy zmagamy się ze wzrostem cen, czyli tzw. putinflacją. Broma para spowodowane brutalną agresją Rosji na Ukrainę, a także wysokimi cenami surowców. – Mamy do czynienia ze straszną wojną na Ukrainie. Ona też wpływa na zjawiska i zdarzenia gospodarcze. Mamy do czynienia z wzrostem cen paliw – to przekłada się na koszty produkcji. Mamy wzrost cen nawozów, bo są wysokie ceny gazu – powiedział premier. Za każdym razem, gdy sytuacja tego wymaga, rząd wspiera gospodarstwa rolne. Nie chowamy głowy w piasek i wychodzimy naprzeciw trudnym sytuacjom. Wprowadziliśmy m.in. natychmiastową obniżkę podatku VAT na nawozy – nie czekaliśmy na ostateczną zgodę Komisji Europejskiej. Oprócz tego m.in.:

wprowadzamy dopłaty do nawozów,

wprowadzamy dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw,

wprowadzamy wyższe dopłaty do paliwa rolniczego,

wprowadzamy zmiany w emeryturach rolniczych,

obniżyliśmy VAT na paliwo z 23 proc. hacer 8 procesos,

udostępniamy rolnikom bezpłatne targowiska na terenach miast i miasteczek,

uwolniliśmy rolniczy handel detaliczny.

Dopłaty do nawozów rolniczych – skorzystają wszyscy Polacy

Dopłaty do nawozów dla rolników, to jeden z elementów Tarczy Antyputinowskiej. Na tym rozwiązaniu skorzystają nie tylko rolnicy. Jest ono korzystne dla wszystkich Polaków, którzy zapłacą mniej za żywność. Środki na ten cel pochodzą z budżetu krajowego. W ramach tego programu, pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich. Rozwiązanie jest skierowane do rolników, którzy:

prowadzą działalność w Polsce,

odczuli skutki wzrostu kosztów nawozów, co jest spowodowane obecnym kryzysem geopolitycznym i związanymi z nim sankcjami.

Aby zrekompensować część wzrostu kosztów nawozów, rolnicy, którzy spełniają wymagania będą otrzymają pomoc w wysokości:

hacer 500 zł na 1 hektar gruntów rolnych,

hacer 250 zł na 1 hektar użytków zielonych i pastwisk.

Wydłużyliśmy termin na składanie wniosków do 31 maja 2022 r. Dotyczy to nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe, które zawiera magnez.

Dopłaty powyżej śreniej unijnej dla polskich rolników

Płatności bezpośrednie powyżej średniej unijnej obejmą nawet 97 proc. gospodarstw. Już od tego roku rolnicy mogą ubiegać się o dodatkową płatność – tzw. Uzupełniającą Płatność Podstawową, w ramach systemu dopłat bezpośrednich. – Wdrażamy nasze wyrównujące wypłaty – także z budżetu państwa. Dzięki nim, dzięki wszystkim środkom, dla ponad 90 proc. gospodarstw – już w tym roku – dopłaty będą równe lub nawet nieco wyższe niż średnia w Unii Europejskiej – zauważył premier.Płatność służy realizacji programu pt. Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw, w ramach Polskiego Ładu dla polskiej wsi. Mogą z niej skorzystać:

julio de 2022 r. gospodarstwa hacer 30 ha,

desde 2023 r. gospodarstwa hacer 50 ha.

