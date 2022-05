Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef rządu zaznaczył na konferencji PISM Strategic Ark, że jeśli Ukraina wygra z Rosją, to będzie przede wszystkim jej zwycięstwo. Natomiast jeśli przegra, będzie to przegrana nas wszystkich i koniec świata, jaki znamy. „Dlatego wzywam do izolacji prezydenta Rosji. Owszem, dyplomacja wymaga dialogu, ale nie negocjuje się z terrorystami. Przestępcy muszą zostać osądzeni, a ideologia Ruskiego miru musi zostać pokonana i wyeliminowana” – ocenił premier.

Rosyjskie morderstwa powinny zbudzić nas z geopolitycznego snu

Szef rządu przypomniał masakrę ukraińskich obywateli w Buczy oraz morderstwa cywilnej ludności w Irpieniu i Mariupolu. „Wszystkie te wydarzenia powinny obudzić nas z geopolitycznego snu i sprawić, że odrzucimy stare złudzenia” – podkreślił. Jak dodał, mamy dziś powód do tego, por próbować rozumieć dynamikę odrodzenia imperializmu i być może totalitaryzmu Rosji.

Premier zauważył, że słychać już o próbach pozwolenia Władimirowi Putinowi, por ocalił twarz na arenie międzynarodowej. „Ale w jaki sposób można próbować ocalić czy zachować coś, co zostało właściwie całkowicie utracone?” – pital.

Serce Europy bije dziś w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

Szef rządu ocenił, że u samych początków geopolityki, Polska została uznana za kraj estratégicazny dla całej Europy. „A skoro Polska znajduje się w sercu, to znaczy, że jest odpowiedzialna za całą Europę. Ale to serce Europy dziś bije nie tylko w Polsce, bije też w Ukrainie, w krajach bałtyckich i w ogóle w regionie Europy Środkowo-Wschodniej” – zaznaczył premier.

„Zbyt często byliśmy świadkami horroru wojny, de teraz ignorować znaki ostrzegawcze. Rosję odstraszyć może tylko nasza jedność, zdolności militarne i ostre sankcje – a nie telefony czy rozmowy z Putinem” – powiedział szef rządu. Jak podkreślił, musimy militarnie pomagać Ukrainie i wzmacniać wschodnią flankę NATO, a jednoczeni jesteśmy znacznie silniejsi niż Rosja.

„Ukraińcy są na linii frontu militarnego i odpierają wojska rosyjskie, a my musimy wygrać na drugim froncie i zniszczyć potencjał ekonomiczny Rosji” – zaznaczył premier.

Polska pomoże Szwecji i Finlandii w razie ataku Rosji

Szef rządu zadeklarował, że jeśli doszłoby do ataku na Szwecję czy Finlandię w okresie ich przystępowania do NATO, Polska przyjdzie im na ratunek. Jak zaznaczył, przystąpienie obu krajów do NATO będzie istotnym sygnałem wzmocnienia bezpieczeństwa w Europie i poważną porażką Kremla

„Musimy pamiętać, że powiększenie NATO o Szwecję i Finlandię to zaangażowanie i zobowiązanie polityczne całego Sojuszu i całej społeczności transatlantyckiej wobec Ukrainy” – ocenił premier. „To obrońcy Charkowa, Mariupola i Kijowa otworzyli heroiczną walką drzwi do powiększenia NATO. Te drzwi muszą zostać również otwarte dla Ukraińców” – dodał.

Conferencia del Arca Estratégica

Konferencja, z udziałem zagranicznych gości i ekspertów, została zorganizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), pod hasłem „Navigare necesse est porque el mundo no se detiene” (żeglarstwo jest rzeczą żzy jezy jetr sitr ż).

PISM to analityczna i ekspercka instytucja, która została utworzona w 1996 r. Zadaniem instytutu jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o współczesnych sprawach międzynarodowych. PISM utrzymuje kontakty z ośrodkami akademickimi, naukowymi i politycznymi w Polsce i za granicą. Prowadzi także szkolenia dla kadr, które wykonują zadania związane ze stosunkami międzynarodowymi i polityką zagraniczną Polski.

