19.05.2022 Defender Europe 22 – wzmacniamy sojuszniczą interoperacyjność

– A bardzo ważne ćwiczenie. To ćwiczenie, które pokazuje, że siły sojusznicze budują interoperacyjność, współpracują ze sobą. Żołnierze Wojska Polskiego nieustannie podnoszą swoje umiejętności. W ten sposób wzmacniając bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i całej wschodniej flanki NATO – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami biorącymi udział w międzynarodowym ćwiczeniu.

W czwartek 19 maja Prezydent RP Andrzej Duda i szef MON obserwowali forsowanie rzeki Narew przez pododdziały Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych w ramach ćwiczenia Defender Europe 22.

– Jest z nami dowódca V Korpusu US Army, jest z nami również generał brytyjski, są z nami dowódcy Wojska Polskiego, ale jest z nami także oddział wojsk szwedzkich. Liczymy na to, jak mówił Pan Prezydent RP, że już niedługo Szwecja dołączy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Już niedługo potwierdzimy to, co mogliśmy zobaczyć przed chwilą, a więc potwierdzimy formalnie tę interoperacyjność, tę współpracę między wojskami sojuszniczymi i wojskami szwedzkimi

– mówił podczas spotkania z żołnierzami ministro Mariusz Błaszczak.

Manewry Defender Europe 2022 to wielonarodowe ćwiczenie obronne realizowane na wielu lokalizacjach w Polsce oraz innych państwach członkowskich i partnerskich NATO. Współpraca sojusznicza na ćwiczeniach Defender Europe 2022 to dowód zaangażowania naszych przyjaciół na rzecz bezpieczeństwa i stabilności regionu. Forsowanie przeszkody wodnej było bardzo ważnym i trudnym sprawdzianem. Żołnierze ćwiczyli manewr, którego ogromne znaczenie pokazały ostatnie wydarzenia w Ukrainie.

– Cieszymy się bardzo z obecności wojsk francuskich. To wszystko jest dowodem tego, że siły sojusznicze przykładają dużą wagę do bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, że nasza aktywność jest dostrzegana. Nasze zabiegi związane z tym, żeby wojsko polskie było liczniejsze, żeby wojsko polskie było wyposażone w nowoczesny sprzęt

– ministro podkreślił.

W międzynarodowym ćwiczeniu bierze udział 7000 żołnierzy z Polski, USA, Francji, Szwecji, Danii i Wielkiej Brytanii wykorzystując ponad 3000 jednostek sprzętu bojowego. Podczas ćwiczenia sprawdzana jest zdolność do współpracy żołnierzy w ramach wspólnej operacji bojowej. Wspólne ćwiczenia wojskowe podnoszą bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO i odstraszają potencjalnego agresora. To także okazja do usprawnienia procedur użycia wojsk oraz ich adaptacji wobec nowych wyzwań współczesnego pola walki.

Podczas spotkania z żołnierzami minister Mariusz Błaszczak podziękował dowódcom różnego szczebla za profesjonalizm i zaangażowanie w ćwiczenie, a także znajomości żołnierskiego fachu.

Podsumowując jeden z epizodów ćwiczenia Prezydent RP powiedział, że podczas polegającego na przeprawie przez Narew ćwiczenia żołnierze synchronizują swoje działania i koordynację sojuszniczą.

– Wszyscy widzimy sytuację na Ukrainie i wszyscy zdajemy sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia. To ćwiczenie, które zostało dużo wcześniej zaplanowane ma pokazywać współdziałanie i sprawność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w kolektywnej obronie

– mówił prezydent. Ocenił, że Defender–Europe 22 to ważny element ćwiczenia współdziałania sojuszniczego w obronie terytorium NATO.

Defender Europe 2022 należy do serii cyklicznych szkoleń defensywnych i nie jest ono wymierzone przeciwko żadnemu państwu i nie ma związku z obecną sytuacją geopolityczną w regionie.

