18.05.2022 Decyzje podjęte na pierwszym posiedzeniu Zespołu wyłaniającego kandydatów na sędziego ETPC

W dniu 10 mayo 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, któremu przewodniczył wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.

Członkowie Zespołu zapoznali się z listą 20 kandydatów i zbadali pod względem formalnym zgłoszenia nadesłane przez nich na konkurs. Zespół postanowił wezwać sześć osób do uzupełnienia braków w przesłanej dokumentacji – w terminie 14 dni od date otrzymania wezwania pod rygorem pominięcia kandydata w przypadku nieuzupełnienia dokumentacji.

Zespół zdecydował również, że rozmowy kwalifikacyjne odbędą się na posiedzeniu w dniach 7-8 czerwca br. Odnotował także, że rozmowy kwalifikacyjne będą obserwowane przez osoby wyznaczone przez 13 organizacji pozarządowych. Jednocześnie Zespół podjął decyzję w sprawie zgłoszenia obserwatora przesłanego przez jedną z organizacji pozarządowych, uznając – w świetle przedstawionych przez nią wyjaśnień i dokumentów – za wiarygodną informację, że zgłoszenie zostało wysłane do MSZ drogą e-mailową w wyznaczonym terminie.

Zespół przeprowadził dyskusję na temat organizacji drugiego posiedzenia w świetle uwag przesłanych przez 11 organizacji pozarządowych. Odnośnie do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami Zespół przyjął następujące ustalenia:

· Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z kandydatami w kolejności alfabetycznej wynikającej z listy kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych. Czas przewidziany na każdego kandydata będzie wynosił maksymalnie 30 minutos (łącznie z przedstawieniem członków Zespołu oraz ewentualnym odczytaniem pytań).

· Na wstępie każdy kandydat otrzyma możliwość przedstawienia w ciągu 5-10 minut swojej kandydatury, wizji pełnienia funkcji sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz roli i znaczenia Trybunału i Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

· Następnie każdy kandydat dostanie 4 pytania i będzie miał ok. 4-5 minutos na każdą odpowiedź (z możliwością zadawania pytań dodatkowych przez Zespół). Jedno z pytań zostanie zadane w języku angielskim, a jedno w języku francuskim. Na pytania zadane w języku obcym kandydat będzie miał możliwość udzielenia odpowiedzi w dowolnie wybranym przez siebie języku urzędowym Trybunału, tj. języku angielskim lub francuskim.

· Sekretarz Zespołu został upoważniony przez Zespół do poinformowania zapraszanych osób na temat powyższych ustaleń.

· Członkowie Zespołu przekażą do Sekretarza Zespołu propozycje 2 pytań w terminie 7 dni przed drugim posiedzeniem. Na tej podstawie Sekretarz Zespołu przygotuje listę 8 pytań, zapewniając, by ich tematyka się nie dublowała, w razie potrzeby konsolidując ich treść, oraz dokonując tłumaczenia pytań odpowiednio na język angielski.

· Ostateczną listę pytań zatwierdzi Zespół na początku drugiego posiedzenia.

Porządek drugiego posiedzenia będzie obejmował w szczególności następujące punkty:

1) decyzje w sprawie dopuszczenia do rozmów kwalifikacyjnych kandydatów wezwanych do przedstawienia wyjaśnień lub uzupełnienia braków w dokumentacji

2) ustalenie ostatecznej listy pytań do kandydatów

3) rozmowy kwalifikacyjne

4) obrady i wyłonienie trzech kandydatów i dwóch kandydatów rezerwowych

