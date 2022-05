18.05.2022 Premier podczas Gali Rodzicielstwa Zastępczego: jesteście superbohaterami, którzy walczą z nieufnością, traumami i lękami – i przezwyciężacie je

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier podczas Gali Rodzicielstwa Zastępczego: jesteście superbohaterami, którzy walczą z nieufnością, traumami i lękami – i przezwyciężacie je18.05.2022

W Wieliczce zakończył się Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Wydarzenie było doskonałą przestrzenią do dyskusji z udziałem przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji pozarządowych oraz rodzin zastępczych. Kongres zwieńczyła Gala Rodzicielstwa Zastępczego, w której wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił olbrzymią rolę, jaką w życiu dzieci i młodzieży pełnią rodziny zastępcze oraz opiekunowie w rodzinnych domach dziecka. Premier podziękował im za okazywane serce, codzienną walkę z problemami, a także tworzenie szans na lepsze życie dla młodych ludzi.

Rodziny zastępcze i opiekunowie – superbohaterowie życia codziennego

– Mało kto zdaje sobie sprawę, jak wielką pracę i jak wielkie serce, rodzice zastępczy udzielają swoim podopiecznym – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas Gali Rodzicielstwa Zastępczego w Wieliczce. Szef rządu podkreślił znaczenie rodzin zastępczych w życiu dzieci i młodzieży: – Można powiedzieć, że wróciła trochę moda na superbohaterów. Dla mnie Wy jesteście takimi superbohaterami, którzy walczą nie tyle z komiksowymi czarnymi charakterami, ale walczą z emocjami, nieufnością, traumami i lękami – i przezwyciężają te lęki.

Pełnienie roli rodziny zastępczej to połączenie codziennej pracy i miłości: –To jest coś dużo więcej niż tylko praca na rzecz całego społeczeństwa, ale to miłość, która daje im perspektywy – takie, jakie każde dziecko chciałoby mieć – dodał premier.

Szef rządu podziękował rodzinom zastępczym oraz opiekunom w placówkach w całym kraju: – Za to, że potraficie dzielić się tym, co macie najpiękniejszego – Wasze serce, dobre uczucia, że ​​tworzycie lepsze szanse dla naszych młodych, wspaniałych ludzi – chciałbym z całego serca, tutaj z Wieliczki, podziękować.

Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej rozpoczął się 11 maja w Krakowie. Podczas spotkań uczestnicy dyskutowali m.in. roli i wyzwań jakie stoją przed rodzinną pieczą zastępczą.

Zwieńczeniem Kongresu była Gala Rodzicielstwa Zastępczego, która odbyła się w Kopalni Soli „Wieliczka”. Podczas wydarzenia zasłużone rodziny zastępcze otrzymały nagrody i odznaczenia.

