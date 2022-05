18.05.2022 Jesteśmy winni szacunek żołnierzom walczącym pod Monte Cassino

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Dziś na Monte Cassino oddajemy hołd polskim żołnierzom, którzy oddali swoje życie za Polskę i Italię. Dziś też dziękujemy wszystkim, którzy pamiętają o tej historii. Obecność młodych ludzi tutaj, na Monte Cassino świadczy o tym, że przesłanie, z jakim walczyli żołnierze Wojska Polskiego będzie zawsze w pamięci. Wasza postawa, postawa weteranów, którzy walczyli pod Monte Cassino stanowi wzór do naśladowania dla wszystkich Polaków, szczególnie dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas uroczystości na Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

W środę 18 maja na Cmentarzu Polskim na Monte Cassino, z udziałem przedstawicieli władz państwowych RP i weteranów 2. Korpusu Polskiego odbyły się centralne uroczystości z okazji 78. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Głównym punktem obchodów była msza święta w intencji Ojczyzny i żołnierzy walczących pod Monte Cassino oraz ich rodzin. Podczas uroczystości odczytano Apel Poległych, a wojskowy chór odśpiewał „Czerwone Maki”.

Szef MON podczas uroczystości odniósł się do zbrodni popełnianych dziś przez Rosjan na Ukrainie i zbrodni popełnianych przez sowietów.

“Rosja czerwona i Rosja putinowska postępuje tak samo i dopuszcza się zbrodni wojennych. Obrazy z Buczy doskonale znamy z wielu zbrodni popełnionych na narodzie polskim przez sowieckich oprawców. Wszystko, co możemy zaobserwować na Ukrainie, to już było, tego wszystkiego doświadczyliśmy podczas drugiej wojny światowej”

– zaznaczył.

Minister Błaszczak wręczył medale resortowe i pamiątkowe ryngrafy weteranom 2. Korpusu Polskiego.

Rano minister m. Błaszczak uczestniczył w modlitwie przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Św. Piotra w Watykanie w Dniu 102. Urodzin śp. Papieża Polaka.***Podczas pobytu w Rzymie minister Mariusz Błaszczak spotkał się z ministrem obrony Włoch, Lorenzo Guerinim.Szefowie resortów obrony Polski i Włoch przedyskutowali obecną sytuację bezpieczeństwa w kontekście trwającej wojny na Ukrainie i kwestie dalszej pomocy temu krajowi. Ministrowie omówili także dwustronne relacje wojskowe ze szczególnym uwzględnieniem współpracy przemysłowej.

„Włosi wspierają Ukrainę i to wsparcie ma charakter wymierny. To nie są tylko deklaracje. Włosi też opowiadają się za tym, żeby Ukraina – w jakimś czasie, mam nadzieję, że stosunkowo bliskim, dołączyła do Unii Europejskiej. Dziś najważniejsza jest wojna, najważniejsze jest odstraszanie, najważniejsze jest to, żeby wspierać Ukrainę, żeby Ukraińcy mogli odeprzeć ataki Rosji, żeby mogli oprzeć się inwazji”

– mówił po spotkaniu z ministrem obrony Włoch minister Mariusz Błaszczak.

Wśród tematów znalazły się także kwestie związane z agendę zbliżającego się szczytu NATO w Madrycie.

„Nasze relacje są bardzo bliskie. Bardzo się cieszymy z tego, że możemy współpracować w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego. PZL Świdnik jest własnością włoskiej firmy Leonardo. Pracujemy nad tym, żeby wymienić flotę śmigłowców w Wojsku Polskim i również na ten temat z moim włoskim odpowiednikiem rozmawiałem”

– mówił po spotkaniu w Rzymie szef MON.

Ministrowie rozmawiali także o zaangażowaniu wojska w misje zagraniczne.

„Włosi są także aktywni w państwach położonych na wschodniej flance NATO. My z kolei wspieramy południową flankę poprzez misję PKW Irini – operację wojskową Unii Europejskiej (EUNAVFOR MED IRINI) ale także jesteśmy aktywni w ramach misji NATO”

– zaznaczył minister M. Błaszczak.

***

Bitwa o Monte Cassino stoczona przez wojska alianckie z Niemcami w 1944 roku jest też nazywana “Bitwą o Rzym”, gdyż zwycięstwo w niej otwierało drogę do stolicy Włoch. Po blisko pięciu miesiącach walk, 18 maja 1944 roku Polacy zajęli ruiny klasztoru. Na przełomie 1944 i 1945 r. na zboczach Monte Cassino powstał polski cmentarz wojskowy, który jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej. Spoczywa na nim 1072 polskich żołnierzy. Został tam również pochowany generał Władysław Anders, który dowodził zdobyciem klasztoru przez 2 Korpus Polski (generał Anderas zmarł w Londynie w 1970 roku). Na murze wokół cmentarza umieszczono sentencję: “Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”.

