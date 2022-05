17.06.2022 Seniorzy mogą liczyć na wsparcie rządu. W 2022 r. wypłacimy 14. emeryturę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Seniorzy mogą liczyć na wsparcie rządu. W 2022 r. wypłacimy 14. emeryturę17.06.2022

Dbamy o naszych seniorów. Wprowadzamy wiele korzystnych rozwiązań, dzięki którym ich codzienność staje się lepsza. Hasta min. 13. i 14. emerytura, emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł, a od 1 lipca również kolejna obniżka PIT – hacer 12 proc. Para realne wsparcie i więcej pieniędzy w domowych budżetach wszystkich seniorów. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził gminę Świercze w województwie mazowieckim. Szef rządu podczas spotkania w Klubie Senior+ podkreślił, że rząd nieustannie będzie działał na rzecz poprawienia wysokości emerytur w Polsce. Dodał również, że jest to czas na państwo, które wypracowuje nowe dochody, po to, aby móc przeznaczyć je na wsparcie dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

– Dla seniorów najważniejsza jest służba zdrowia i godne emerytury, ale także żeby jesień życia była jak najbardziej aktywnym czasem. Jak długo będziemy rządzić, będziemy starali się o jak najlepsze emerytury i życie dla naszych seniorów – powiedział premier.

Trzynasta i czternasta emerytura – to blisko 25 mld zł tylko w 2022 r.

W tym roku dodatkowe wsparcie w ramach trzynastej i czternastej emerytury to blisko 25 mld zł. To środki, które seniorzy mogą przeznaczyć na żywność, lekarstwa, ale również doposażenie mieszkania, opał czy małe remonty.

Trzynastą emeryturę po raz pierwszy wypłaciliśmy w 2019 r.

To dodatkowe świadczenie pieniężne – od 2020 r. gwarantowane ustawowo – dla wszystkich emerytów i rencistów w Polsce.

Wyplacane bien. 9,7 mln osobom w wysokości najniższej emerytury, która obowiązuje od 1 marca danego roku.

Tylko w tym roku całkowita kwota wypłat to ponad 13,1 mld zł.

Czternasta emerytura to wsparciem finansowe dla osób starszych pobierających niższe emerytury i renty. Po raz pierwszy wypłaciliśmy ją w 2021 r.

Otrzymało ją ok. 8 mln emerytów i rencistów w pełnej wysokości oraz ok. 1,2 mln w wysokości niepełnej.

Decyzją rządu czternasta emerytura zostanie wypłacona również w 2022 r.

Całkowity koszt tego świadczenia w 2022 r. wyniesie está bien. 11,4 mld EUR.

Wsparcie seniorów w ramach Polskiego Ładu i Tarczy Antyinflacyjnej

Od początku 2022 r. emeryci korzystają również z rozwiązań Polskiego Ładu – wprowadziliśmy emeryturę bez podatku do 2 500 zł. Oznacza a, że ​​przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 zł rocznie więcej.

Na reformie zyska 90 proc. emerytów i rencistów, a 2/3 z nich w ogóle nie zapłaci podatku. Z kolei emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. EUR

Wprowadziliśmy również Rządową Tarczę Antyinflacyjną, która ma chronić Polaków przez skutkami rosnącej putinflacji. Jej powodem jest barbarzyński atak Rosji na teren Ukrainy. Aby przeciwdziałać rosnącym cenom, rząd obniżył podatki i wprowadził korzystne rozwiązania min.: niższa akcyza na paliwo, niższy VAT na gaz czy dodatek osłonowy. To realne wsparcie dla wszystkich gospodarstw domowych.

Korzystne zmiany w emeryturach rolniczych

Rada Ministeriow 20 kwietnia 2022 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Realizujemy postulaty rolników i organizacji rolniczych. Rolnicy, którzy są na emeryturze nie będą musieli przerywać prowadzenia działalności rolniczej, por otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu.

