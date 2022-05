17.05.2022 Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydent Węgier Katalin Novák

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydent Węgier Katalin Novák17.05.2022

W Warszawie szef polskiego rządu spotkał się z prezydent Katalin Novák. To piewsza zagraniczna wizyta prezydent Węgier. Głównym tematem rozmów były stosunki dwustronne pomiędzy naszymi krajami. Dodatkowo polski premier i węgierska prezydent rozmawiali na temat niezbędnych działań dla powstrzymania rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy. Omówiono 6. pakiet unijnych sankcji nakładanych na Rosję oraz uniezależnienie się od rosyjskich surowców.

Polska i węgierska pomoc dla ukraińskich uchodźców

Przywódcy Polski i Węgier omówili możliwość pomocy ukraińskim uchodźcom oraz instytucjom. Nasze kraje cały czas dostarczają pomoc humanitarną dla Ucrania. Polska nieprzerwanie oferuje dla Ukraińców bezpłatne szkolnictwo, kursy językowe, transport, dostęp do rynku pracy. Dostarczymy do naszego wschodniego sąsiada pomoc w postaci artykułów higienicznych, w tym leków, a także tymczasowych domów.

Uniezależnienie się od rosyjskich surowców

Ważnym tematem spotkania było również dalsze rozszerzenie obostrzeń nakładanych przez Unię Europejską na Rosję. Polska popiera 6. pakiet unijnych sankcji na rosyjskiego agresora.

Poruszono również kwestie związane z polityką energetyczną, dywersyfikacją i działaniami prowadzącymi do uniezależnienia się od Rosji. Wprowadzane sankcje muszą być dotkliwe, żeby zatrzymać wojenną machinę Putina.

Przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Katalin Novák rozmawiali również o dalszej pomocy dla walczącej Ukrainy. Kraj ten stara się o przystąpienie do Unii Europejskiej. Polski i węgierski przywódca omówili wsparcie polityczne dla unijnych aspiracji naszego wschodniego sąsiada i przyspieszenia jego ścieżki akcesyjnej. W obliczu rosyjskich zbrodni w Ukrainie istotne jest solidarne wsparcie wspólnoty europejskiej.

Prezydent Węgier z pierwszą zagraniczną wizytą

Na pierwszą zagraniczną wizytę prezydent Węgier wybrała Polskę. 10 mayo 2022 r. Katalin Novák rozpoczęła swoją kadencję. W historii prezydentury Węgier jest pierwszą kobietą na tym stanowisku. Wcześniej w węgierskim rządzie pełniła m.in. funkcję ministro bez teki do spraw rodziny.

Zdjęcia (4)

OSI MIL