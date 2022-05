17.05.2022 Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Aplikacja Podatnika KSeF – wersja produkcyjna już dostępna17.05.2022

17 mayo 2022 r. udostępniliśmy wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF.

Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji.

Aplikacja jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. Aby rozpocząć pracę w aplikacji, należy uwierzytelnić się. Można a zrobić:

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dla osób fizycznych),

pieczęcią kwalifikowaną (dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi) lub

podpisem zaufanym.

Pamiętaj! Każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego.

Wersja produkcyjna Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia:

korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,

zarządzanie uprawnieniami i tokenami,

wystawianie i odbieranie faktur z KSeF.

Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania

podgląd faktury (anónimo dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),

weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.

Udostępniona wersja produkcyjna Aplikacji Podatnika KSeF uwzględnia również uwagi i sugestie zgłaszane podczas prowadzonych testów. Ewentualne problemy dotyczące jej funkcjonowania prosimy przesyłać na adres info.ksef@mf.gov.pl

Uwaga! Testowe wersje Aplikacji Podatnika KSeF są nadal dostępne.

