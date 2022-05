16.05.2022 Tydzień profilaktyki zdrowotnej w legionowskim szpitalu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Tydzień profilaktyki zdrowotnej w legionowskim szpitalu16.05.2022

Tydzień Zdrowia ruszył w szpitalu w Legionowie, szpitalu, który jest filią Wojskowego Instytutu Medycznego. W czasie trwania białego tygodnia będzie można uzyskać porady i przejść badania. “To jest pierwsza taka akcja, ale zapewniam, że nie ostatnia. Szpital prowadzony jest przez specjalistów z WIM, a więc kadra to ludzie, którzy są doświadczeni, którzy skutecznie pomagają. WIM ma bardzo silną markę. Szpital przy ulicy Szaserów w Warszawie jest największy , jeżeli chodzi o wojskową służbę zdrowia. To jest właśnie nasze przesłanie, żeby misja żołnierzy Wojska Polskiego polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa była wykonywana także w czasie pokoju. Wojskowa służba zdrowia jest do dyspozycji mieszkańców” – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Szef MON zainaugurował akcję profilaktyki zdrowotnej “Tydzień Zdrowia” w wojskowym szpitalu w Legionowie. Od 16 do 20 maja w szpitalu w Legionowie mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać z bezpłatnych konsultacji lekarskich, porad specjalistów i badań przesiewowych.

“Zachęcam do Tego, żeby Korzystać Z Badań i Porad. Wszyscy Doskonale Wiemy, że Ważne Jest Wczesne Wykrywanie Schorzeń, że Ważna Jest Profilaktyka.

– ministro zaznaczył.

Przypomniał że szpital w Legionowie powstał bardzo niedawno.

“To jest inicjatywa, którą pilotowałem. Jestem dumny z tego, że doprowadziłem do utworzenia szpitala. Taka potrzeba w Legionowie istniała od wielu lat i nigdy nie została spełniona, aż do czasu mojej decyzji o tym, żeby utworzyć tu filię WIMu. Otworzyliśmy szpital z wyprzedzeniem, cztery miesiące temu. Przez te cztery miesiące tu w szpitalu pomoc znalazło już ponad 18 tysięcy osób. 2 tysiące osób było hospitalizowanych. Ponad 1100 zabiegów przeprowadzili lekarze tu, wluowskim sz Legion”

– podsumował dotychczasową działalność placówki szef MON.

Ministro podkreślił, że legionowski szpital stanowi zarówno zaplecze dla funkcjonujących w regionie jednostek Wojska Polskiego, jak również pozostaje do dyspozycji mieszkańców.

Szef MON przypomniał, że jednym z powodów powstania szpitala w Legionowie jest rozbudowa jednostek Wojska Polskiego.

“Dlaczego szpital w Legionowie? Ze względu na rozwijające się Wojsko Polskie. Ważne jest to, żeby szpital stanowił zaplecze dla 18 Dywizji Zmechanizowanej, a więc nowo utworzonej dywizji, rozrastającej się i operującej na wschód od Wisły. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej także jest w powiecie legionowskim, a więc szpital wojskowy stanowi zaplecze dla żołnierzy Wojska Polskiego, ale otwarty jest także dla wszystkich mieszkańców Legionowa i powiatu legionowskiego”

– podkreślił.

***Nowy szpital zapewnia podstawową i specjalistyczną pomoc medyczną całodobowo. Placówka jest przygotowana do hospitalizacji jednocześnie około 90 pacjentów. Łączny koszt inwestycji wyniósł 160 mln złotych i został pokryty w całości z środków budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

