16.05.2022 Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z sekretarz skarbu Estados Unidos Janet Yellen

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef polskiego rządu rozmawiał z sekretarz skarbu USA Janet Yellen. Rozmowy dotyczyły min. zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz wzmocnienia OTAN. Spotkanie wpisuje się w intensywne dyplomatyczne kontakty polsko-amerykańskie w ostatnich tygodniach. Naszym wspólnym celem jest koordynacja międzynarodowej odpowiedzi na agresję militarną Rosji na Ukrainę. To także demonstracja zaangażowania w bezpieczeństwo europejskie oraz wzmacniania więzi transatlantyckich.

Zaostrzenie sankcji wobec Rosji

Polska będzie nadal apelować o dalsze zaostrzanie unijnych sankcji, zwłaszcza w sektorach energetyki, finansów i transportu oraz usług. Aby skutecznie zatrzymać machinę wojenną, musimy jak najszybciej ograniczyć potencjał gospodarczy i militarny Rosji. Uniezależnienie się od importu rosyjskich węglowodorów ma kluczowe znaczenie dla pozbawienia Kremla głównego źródła dochodów.

Polska stoi na stanowisku, że Rosję powinno uczynić się odpowiedzialną za wszelkie szkody wyrządzone na ukraińskiej ziemi. Jesteśmy głęboko przekonani, że rosyjskie aktywa zamrożone restrykcyjnymi środkami przyjętymi przez społeczność międzynarodową, powinny być ważnym źródłem finansowania przyszłej odbudowy Ucrania.

Kontakty polsko-amerykańskie

5 marca premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Rzeszowie z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem. Wśród podnoszonych tematów było wzmocnienie wschodniej flanki NATO. USA podejmują działania w tym kierunku, m.in. przez dostawę sprzętu i obecność żołnierzy.

10 marca, podczas wizyty w Warszawie, wiceprezydent Kamala Harris podkreśliła, że ​​jej obecność jest potwierdzeniem zaangażowania USA we wzmocnienie wschodniej flanki NATO w Polsce. Stany Zjednoczone są gotowe do obrony wszystkich zasad, które są integralne dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

26 marca, premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, który składał wizytę w Polsce bezpośrednio po udziale w posiedzeniu Rady Europejskiej oraz szczytach NATO i G7 w Brukseli.

8 kwietnia szef polskiego rządu rozmawiał natomiast z delegacją członków Izby Reprezentantów USA, Demokratami i Republikanami, w tym z Kevinem McCarthym, liderem Republikanów.

Obecność żołnierzy USA w Polsce

Po agresji Rosji na Ukrainę, w ramach wsparcia wschodniej flanki NATO, Stany Zjednoczone przysłały do ​​południowo-wschodniej Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA. Łącznie z tymi siłami, liczebność amerykańskich wojsk w Polsce przekracza 10 tys. żołnierzy. Dodatkowo, Amerykanie rozmieścili w Polsce dwie baterie zestawu Patriot.

