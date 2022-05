16.05.2022 Komunikat w sprawie transakcji rynkowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2021 roku

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Komunikat w sprawie transakcji rynkowych przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów w 2021 roku16.05.2022

Ministerstwo Finansów informuje, że w 2021 roku zawierało na rynku następujące operacje:

transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) con walucie krajowej,

transakcje typu intercambio de divisas cruzadas (CIRS),

transakcje wymiany walut na złote.

Anuncio 1)

Zawarte transakcje wymiany płatności odsetkowych miały zapadalność do 1 roku i łączną wartość nominalną 92,0 mld zł. Celem zawartych transakcji było rozłożenie w czasie wydatków na obsługę długu publicznego w latach 2021-2022. W wyniku zawartych transakcji o 3,34 mld zł zwiększono koszty 2021 roku i zmniejszono koszty w 2022 roku.

Transakcje swap zawierane były w sposób niegenerujący ryzyka rynkowego. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji. Rozliczenie transakcji nastąpiło zgodnie z metodologią i wytycznymi Eurostatu oraz zostało uwzględnione w notyfikacji fiskalnej za rok 2021 przekazanej do Komisji Europejskiej.

Anuncio 2)

Zapadalność zawartych transakcji cross currency swap w 2021 roku wynosiła 3 lata. W wyniku zawartych transakcji Ministerstwo Finansów zamieniło środki w CNH pozyskane w wyniku emisji na rynku chińskim (3,0 mld CNY) na środki w EUR (0,4 mld EUR) i przez okres trwania transakcji będzie otrzymywać raz w roku oprocentowanie stał wedej CNH, jak również oprocentowanie według stałej stopy w EUR. Prezentacja transakcji typu cross currency swap została uwzględniona w notyfikacji fiskalnej za rok 2021 przekazanej do Komisji Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) transakcje te, zmieniając strukturę walutową zadłużenia, podlegają uwzględnieniu w długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji.

Anuncio 3)

Podobnie jak w latach ubiegłych, Ministerstwo Finansów wymieniało w 2021 roku środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji zarówno na rynku walutowym za pośrednictwem BGK, jak i w NBP. Na rynku walutowym wymieniono łącznie waluty o równowartości3,59 mld EUR. NIK nie zgłosiła zastrzeżeń dotyczących celowości i efektywności przeprowadzonych transakcji.

