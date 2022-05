15.05.2022 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO15.05.2022

Wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz w zastępstwie ministra Zbigniewa Raua wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego w Berlinie, które odbyło się w dniach 14-15 maja 2022 roku.

Obrady poświęcone były aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie oraz przygotowaniom do zbliżającego się szczytu szefów państw i rządów NATO w Madrycie. Ministrowie przedstawili oczekiwania swoich państw dotyczące nowej Koncepcji Strategicznej NATO, będącej przedmiotem prac w Kwaterze Głównej Sojuszu. W części spotkania uczestniczyli także ministrowie spraw zagranicznych Szwecji i Finlandii, co było okazją do omówienia perspektywy członkostwa tych państw w NATO.

Wiceminister Przydacz przedstawił polskie stanowisko nt. wojny na Ucrania. Podkreślił konieczność utrzymania przez sojuszników wsparcia dla Kijowa, w tym wojskowego. Przekonywał także do dalszego wzmocnienia mechanizmów odstraszania i obrony NATO w perspektywie długoterminowej, w tym zwiększenia obecności sił wojskowych na wschodniej flance Sojuszu, w szczególności w Polsce. Kierunki działań w tym zakresie powinna wyznaczać nowa Koncepcja Strategiczna NATO i decyzje Szczytu Sojuszu w Madrycie.

Wiceszef polskiego MSZ potwierdził wsparcie Polski dla akcesji Finlandii i Szwecji do NATO, w momencie gdy państwa te złożą wnioski o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Polska opowiada się za kontynuacją polityki otwartych drzwi.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL