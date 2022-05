15.05.2022 Premier w Ostrowie Wielkopolskim: przeznaczyliśmy ponad 2 mld zł na szpitale pediatryczne w całej Polsce, aby dzieci były leczone na najwyższych, światowych standardach

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Dla rządu służba zdrowia jest i będzie jednym z priorytetów. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Placówka, dzięki rządowej dotacji, uruchomiła Pracownię Genetyczną w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Wzrost nakładów na służbę zdrowia oraz liczby lekarzy i pielęgniarek

– Wiemy doskonale, że służba zdrowia to ta dziedzina naszego życia, która wymaga ogromnych nakładów, wielkiej uwagi i staramy się to robić – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Naszym celem jest osiągniecie średniej wydatków na zdrowie w relacji do PKB w ciągu 6 lat. Dlatego też wprowadziliśmy zmiany w przepisach, które już w 2022 r. zwiększają nakłady na ochronę zdrowia o dodatkowe 4 mld zł. W 2019 r., po raz pierwszy w historii, nakłady na ochronę zdrowia przekroczyły poziom 100 mld zł. A wzrost o 30 mld zł w stosunku do 2014 r. Dodatkowo, julio de 2021 r. kwota nakładów przekroczyła 120 mld zł, a w roku 2022 przekroczy 133 mld zł.

– Od kilku lat postawiliśmy też na kształcenie lekarzy. Dziś mogę z dumą powiedzieć, że mamy 20 tys. więcej lekarzy.

Liczba studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego systematycznie wzrasta. W stosunku do 2015 r., liczba ta zwiększyła się o 28 proc. Wzrosła także liczba lekarzy i pielęgniarek. W stosunku do 2015 r. liczba lekarzy i lekarzy dentystów zwiększyła się o 11 proc. Na koniec 2015 r. było ponad 221 tysięcy pielęgniarek i niecałe 26 tysięcy położnych, natomiast pod koniec 2021 r. mieliśmy ponad 234 tysiące pielęgniarek i prawie 29 tys. położnych.

2 mld zł na modernizacja szpitali pediatrycznych

Rząd przeznaczy 2 mld zł na modernizację szpitali pediatrycznych z Funduszu Medycznego. Środki mogą być wykorzystane na budowę, modernizację lub doposażenie szpitali.

– Oby jak najwięcej takich nowoczesnych placówek było w Polsce było – powiedział premier. Teraz trwa ocena wniosków złożonych w konkursie. Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu a 300 mln zł.

Pacjent zyska:● większy dostęp do nowoczesnych form diagnostyki i terapii,● krótszy czas oczekiwania na diagnozę i rozpoczęcie leczenia,● kompleksową opiekę w jednym ośrodku,● większy komfort pobytu w szz.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim

Jest jedynym obiektem szpitalnym na terenie powiatu ostrowskiego. Świadczy usługi zdrowotne w zakresie m.in. chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej i onkologicznej, chirurgii dziecięcej leczenia oparzeń, ortopedii, okulistyki, położnictwa i ginekologii czy pediatrii.

Od marca 2016 r. w strukturach ostrowskiego szpitala działa Oddział Intensywnej Terapii dla Dzieci, który – obok dwóch ośrodków akademickich w Poznaniu – jest jedynym tego typu oddziałem w Wielkopolsce.

OSI MIL