15.05.2022 Premier con Gminie Raszków: Dla naszego rządu, rodzina jest w sercu naszej polityki

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Tworzenie polityki prorodzinnej, która jest stabilna, konsekwentna i długofalowa to jeden z priorytetów rządu. Rodzina musi wiedzieć, że może liczyć na wsparcie ze strony państwa. Premier uczestniczył w pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny. To dobra okazja, aby podsumować działania rządu w tym zakresie. W tym roku obchodzimy 6-lecie programu „Rodzina 500+”. Para programar, który udowodnił, że warto inwestować w rodzinę. Wychodzimy na przeciw nowym wyzwaniom i wdrożyliśmy kolejne rozwiązania, które wspomagają Polaków m.in. rodzinny kapitał opiekuńczy i dofinansowanie do pobytu w żłobku. Tylko w 2022 r., przeznaczymy 62,3 mld zł na programy prorodzinne.

– Bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin jest naszym priorytetem. Bez silnej rodziny, państwo nie przetrwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Pogrzybowie w województwie wielkopolskim. Jak wskazał państwo pełni w tym bardzo ważną rolę. Dlatego rząd koncentruje się tu i teraz, ale także na przyszłość na tym, aby wypracować najlepsze rozwiązania. Takie, które będą pozwalały mamom iść do pracy tak szybko, jak będą chciały po urodzeniu dziecka, albo ojcom zostać z dziećmi – urlopy tacierzyńskie. – Bo podstawową dewizą rządowych programów jest przede wszystkim wolność dla polskich rodzin, dla rodziców – podkreślił.

Programa Rodzina 500+ – bezpieczeństwo i spełnione marzenia

Programa “Rodzina 500+” jest najbardziej znaczącą i realnie odczuwaną pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko do 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę i liczbę dzieci.

Każdego miesiąca świadczenie trafia do 6,5 mln dzieci. Od uruchomienia programu w kwietniu 2016 r. a już ok. 185 mld zł wsparcia.

Dowiedz się więcej o programie 500+

Rodzinny kapitał opiekuńczy – wsparcie dla rodzin z najmłodszymi dziećmi

To nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje w kwocie 500 zł lub 1000 zł miesięcznie. Rodzice samodzielnie mogą wskazać, czy pieniądze chcą otrzymywać w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Para w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny.

W 2022 r. z rodzinnego kapitału opiekuńczego skorzysta ok. 615 años. dzieci, un kwota wsparcia a ok. 3,1 mld EUR Do końca kwietnia tego roku na wypłaty kapitału wydatkowano 1,36 mld zł. Wsparciem objęto dotychczas 471,6 tys. dzieci.

Dowiedz się więcej o świadczeniu w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Dofinansowanie do pobytu w żłobku – 400 zł dla placówki za malucha

Nie zapomnieliśmy jednak o pozostałych dzieciach – pierwszych i jedynych w rodzinie, a także tych, które np. z powodu wieku nie kwalifikują się do rodzinnego kapitału opiekuńczego. Z myślą o nich, 1 kwietnia 2022 r. uruchomiliśmy dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. A nawet 400 zł miesięcznego dofinansowania, które trafi bezpośrednio do placówki.

W tym roku ze wsparcia ma skorzystać ok. 110 tys. dzieci.

Dowiedź się więcej o dofinansowaniu do pobytu w żłobku

Program Maluch+ – więcej miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Zwiększamy dostęp min.do żłobków i klubów dziecięcych dzięki programowi “Maluch+”.

W Polsce funkcjonuje już ponad 7,5 tys. placówek, w których znajduje się ponad 220 tys. miejsc opieki. W 2015 r. takich miejsc było zaledwie 84 tys. Ubiegłoroczny budżet programu „Maluch+” a 450 mln zł. W ramach edycji 2021 przeznaczyliśmy dofinansowanie na utworzenie ponad 25 tys. nowych miejsc opieki oraz dalsze funkcjonowanie blisko 113 tys. miejsc.

Dowiedź się więcej o programie Maluch+

Programa „Dobry Start” – to inwestycja w edukację polskich dzieci

Programa uruchomiliśmy w 2018 r. A 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

W latach 2018 – 2021 r. na realizację programu wydaliśmy łącznie 5,3 mld zł. W latach 2018-2021 z pomocy korzystało corocznie około 4,4 mln dzieci. W 2022 r. programa de presupuesto a 1,33 mld zł.

Dowiedź się więcej o programie Dobry Start

Programa Mama 4+ – docenienie trudu rodzicielstwa

Rodzicielstwo a ogrom miłości i szczęścia, ale też wiele wyrzeczeń i poświęcenia. Wychowanie czwórki czy większej liczby dzieci to wyzwanie. Rezygnując z pracy lub pracując za krótko, por uzyskać prawo do minimalnej emerytury, mamy znalazły się w trudnym położeniu. Para hacer el programa de broma nich skierowany „Mama 4+”. A rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości minimalnej emerytury, a więc od 1 marca 2022 r. 1338,44 EUR bruto.

Od początku marca 2019 r., gdy program „Mama 4+” wszedł w życie, do końca 2021 r., łączna kwota wsparcia wyniosła ponad 1,22 mld zł. Świadczeniem objęto 66,5 tys. osob.

Dowiedź się więcej o programie Mama 4+

Polska promuje tematykę prorodzinną na forum międzynarodowym

W celu wzmocnienia działań na rzecz rodziny Polska połączyła swoje siły na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych z innymi państwami. W grudniu 2019 r. Brazylia, Polska, Stany Zjednoczone oraz Węgry ogłosiły inicjatywę „Partnerstwo dla Rodzin”.

Jej celem jest promocja rodziny oraz polityki prorodzinnej na arenie międzynarodowej. Inicjatywa stanowi platformę ramową do prowadzenia dialogu, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

OSI MIL