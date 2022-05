13.05.2022 Spotkanie sekretarza stanu Piotra Wawrzyka z przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce Marinem Din Kajdomcajem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Spotkanie sekretarza stanu Piotra Wawrzyka z przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce Marinem Din Kajdomcajem13.05.2022

13 maja sekretarz stanu Piotr Wawrzyk spotkał się z przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców (UNHCR) w Polsce – Marinem Din Kajdomcajem.

Głównym tematem rozmowy była współpraca Polski z UNHCR wobec kryzysu uchodźczego wywołanego agresją Rosji na Ukrainę. Wiceminister Wawrzyk z uznaniem odniósł się do działań UNHCR na rzecz wsparcia wojennych uchodźców przybywających do Polski. Podkreślił wkład Polski w pomoc ponad 3 milionom uchodźców szukających schronienia w naszym kraju, jak również polskie zaangażowanie w długofalowe przeciwdziałanie obecnemu kryzysowi. W tym kontekście nawiązał do rezultatów Międzynarodowej Konferencji Donatorów na rzecz Ukrainy, zorganizowanej w Warszawie 5 maja br., podczas której udało się zmobilizować 6,5 mld USD wsparcia ze strony społeczności miejędzynarodow. Ponadto, omówiono Regionalny Plan Działania ACNUR w odpowiedzi na kryzys uchodźczy w związku z wojną w Ukrainie.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Genewie działa desde 1951 r. ACNUR podejmuje współpracę międzynarodową w celu zapewnienia ochrony i praw oraz rozwiązywania problemów uchodźców. W 1991 r. Polska została stroną Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. i jej Protokołu z 1967 r. Na tej podstawie rok później Wysoki Komisarz utworzył swoje Przedstawicielstwo w Warszawie.

