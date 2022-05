13.05.2022 Lepsza Polska a równa Polska – chcemy zapewnić godne warunki do życia wszystkim seniorom

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Lepsza Polska a równa Polska – chcemy zapewnić godne warunki do życia wszystkim seniorom13.05.2022

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z seniorami w Kocmyrzowie, w województwie małopolskim. Rozmawiał o ich potrzebach oraz działaniach rządu na rzecz wsparcia w ich codziennym życiu. Obecna polityka senioralna oparta jest na dwóch filarach – wsparciu finansowym i wsparciu aktywności w jesieni życia. W tym roku mija siedem lat od uruchomienia programu Senior +. Zwiększamy aktywne uczestnictwo w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Szef rządu ogłosił także, że w przyszłym tygodniu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o 14. emeryturze.

Trzynasta i czternasta emerytura – ważne wsparcie finansowe seniorów

Trzynasta i czternasta emerytura to dodatkowe środki na żywność, lekarstwa, ale również doposażenie mieszkania, opał czy małe remonty.

Trzynastą emeryturę wypłaciliśmy po raz pierwszy w 2019 r. To dodatkowe świadczenie pieniężne – od 2020 roku gwarantowane ustawowo – dla wszystkich emerytów i rencistów w Polsce. Dodatkowe pieniądze wypłacamy ok. 9,7 millones de dólares. Wysokość tego świadczenia to najniższa emerytura, która obowiązuje od 1 marca danego roku. Tylko w tym roku całkowita kwota wypłat to ponad 13,1 mld zł.

Czternasta emerytura jest wsparciem finansowym m.in. dla osób starszych pobierających niższe emerytury i renty. Po raz pierwszy wypłaciliśmy ją w 2021 r. está bien. 8 mln emerytów i rencistów – w pełnej wysokości oraz ok. 1,2 millones – w wysokości niepełnej.

Decyzją rządu, czternastą emeryturę wypłacimy również w 2022 r. Do seniorów trafi w tym roku, w ramach tego świadczenia, ok. 11,4 mld EUR.

Programa “Senior+” na lata 2021-2025 – zwiększamy aktywne uczestnictwo w życiu społecznym seniorów

Chcemy zwiększyć aktywne uczestnictwo seniorów w życiu społecznym. Dlatego siedem lat temu wystartowaliśmy z programem Senior+. Dzięki niemu dofinansowujemy rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym. Wspieramy finansowo jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie. Dzięki przekazanym pieniądzom mogą również prowadzić i zapewnić miejsca osobom starszych w ośrodkach wsparcia.

