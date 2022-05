12.05.2022 Rosyjska agresja na Ukrainę zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rosyjska agresja na Ukrainę zagraża światowemu bezpieczeństwu żywnościowemu12.05.2022

33. sesja Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dla Europy niemal jednomyślnie przyjęła decyzję potępiającą rosyjską agresję na Ukrainę. W uchwalonym dokumencie państwa członkowskie wyraziły zaniepokojenie wpływem rosyjskiej agresji na światowe bezpieczeństwo żywnościowe, a także rosnącymi cenami żywności, nawozów i energii.

Delegacje 53 państw obradujące w Łodzi, w dniach 10-13 maja powołały się na wcześniejsze rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ przypominając m.in. że ataki na infrastrukturę rolniczą, które bezpośrednio uderzają w łańcuchy dostaw żywności, stanowią złamanie prawa międzynarodowego, do którego przestrzegania zobowiązała się Federacja Rosyjska.

Konferencja Regionalna FAO dla Europy wezwała Rosję do natychmiastowego przerwania działań wojennych w celu pełnego wznowienia produkcji rolnej. Zwróciła się także z apelem do FAO o przygotowanie i wprowadzenie planów naprawczych zapewnianiających bezpieczeństwo żywnościowe w państwach najbardziej dotkniętych konfliktem.

W przyjętej decyzji Konferencja wyraziła solidarność i wsparcie dla Ukrainy, a także uznanie dla krajów wspierających Kijów i przyjmujących uchodźców. Podkreślono również głębokie zaniepokojenie groźbą władz rosyjskich ograniczenia dostaw żywności do krajów wspierających Ukrainę.

Przeciw przyjęciu decyzji zagłosowały wyłącznie trzy państwa: Białoruś, Federacja Rosyjska, i Tadżykistan.

33. sesji Regionalnej Konferencji FAO dla Europy, poświęconej bezpieczeństwu żywnościowemu oraz wyzwaniom zagrażającym produkcji żywności na świecie przewodniczył minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. W obradach brał również udział ministro rolnictwa i rozwoju wsi, wicepremier Henryk Kowalczyk. Representante de la FAO Dyrektor Generalny Qu Dongyu. Na sesji omawiane są wyzwania i priorytety sektora rolnego. Konferencja promuje regionalną spójność w zakresie polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Wspomaga również efektywność działania FAO w regionie.

Regionalna Konferencja FAO dla Europy jest najwyższym organem zarządzającym FAO na szczeblu regionalnym, która obraduje co dwa lata. Gromadzi przedstawicieli wysokiego szczebla/ministrów 53 państw Europy i Azji Środkowej, obserwatorów (Canadá, Stolica Apostolska i USA) oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego.

