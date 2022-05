12.05.2022 #NiskiePodatki. Sejm przyjął ustawę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

#NiskiePodatki. Sejm przyjął ustawę12.05.2022

12 mayo 2022 r. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki.

Obniża ona PIT z 17 proc. hacer 12 procesos. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym.

Teraz ustawą zajmie się Senat. Planujemy, że przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 r.

Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca i będą miały zastosowanie przy rozliczeniu podatkowym za 2022 r. do dochodów z całego bieżącego roku. Ustawa upraszcza i stabilizuje system podatkowy. Zmiany były poprzedzone szerokimi konsultacjami z organizacjami księgowych, doradców podatkowych, ekspertami, przedstawicielami biznesu i z dostawcami oprogramowania kadrowo-płacowego. Wspólnie wypracowaliśmy kompromisowe przepisy, które dziś przyjął Sejm. Mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu wszystkich stron, przepisy wejdą w życie zgodnie z planem

– mówi wiceminister finansów Artur Soboń.

Wśród przyjętych przez Sejm rozwiązań znalazło się m.in:

Obniżenie stawki PIT z 17 proc. hacer 12 procesos.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.

Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Preferencejne rozliczenie w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł (samotni rodzice wychowujący dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. zł).

Szereg innych preferencji prorodzinnych, w tym m.in. zwiększenie kwoty dochodów dziecka bez utraty preferenceji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.), jak również rozdzielenie renty rodzinnej od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko wstacko z skorty.

Możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt.

Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

Fakultatywny wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki.

Brak składki zdrowotnej od renty małoletnich dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.

Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość dzielenia kwoty wolnej w zaliczkach na maksymalnie trzech płatników oraz rozliczania jej w tytułach, w których dotychczas nie była uwzględniana przez płatników, np. przy umowach zlecenia.

Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika.

Ulga na zabytki wyłącznie na renowację, konserwację i remonty. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Ustawa pozostawiła bez zmian korzystne rozwiązania, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., w tym min. wyższą kwotę wolną (30 tys. zł) i wyższy próg podatkowy (120 tys. zł).

