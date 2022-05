12.05.2022 Cyfrowy spacer po MF w Noc Muzeów 2022

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Cyfrowy spacer po MF w Noc Muzeów 202212.05.2022

Chcesz zobaczyć wnętrze naszego resortu? Poznać jego architekturę i odwiedzić gabinet ministra?

Czy wiesz, że gmach przy Świętokrzyskiej 12 został wpisany do rejestru zabytków i należy do przykładów architektury monumentalnej pierwszej połowy lat 50?

Tego i wielu innych rzeczy dowiesz się podczas spaceru online po Ministerstwie Finansów (MF).

Gmach Ministerstwa Finansów przy Świętokrzyskiej 12 został w 2012 r. wpisany do rejestru zabytków.

Wirtualny spacer – jak to działa

Dla wszystkich chętnych, w tym pasjonatów architektury, przygotowaliśmy cyfrowy spacer po budynku MF. Trwa está bien. 30 min.

Każde miejsce, salę czy korytarz możesz oglądać tak długo, jak zechcesz. W wirtualnym spacerze lektor opowiada m.in. o dziedzińcu południowym, holu głównym, gabinecie ministra i salach, w których odbywają się np. międzynarodowe spotkania.

Ikonka „I” podpowie Ci najważniejsze informacje dotyczące pomieszczenia, w którym jesteś.

Przejdź do wirtualnego spaceru.

Architektoniczna perła

Budynek MF pełni kilka funkcji. Jest miejscem pracy, urzędem, ale i unikalnym zabytkiem na mapie Warszawy. Wnętrza budynku nie są znane szerokiemu gronu, bo nie jest on dostępny dla wszystkich. A para Jeden Z najciekawszych, un Jednocześnie Najmniej Znanych Przykłładów Architektury Monumentalnj Pierwszej Połowy Lat 50. Budowa Gmachu Została UKOńczona W 1955 r., Już Po Realizacji PAile

Stylistyczne korzenie budynku czerpały zarówno z architektury historycznej I Rzeczpospolitej, jak i z monumentalizmu i art deco Dwudziestolecia Międzywojennego. Architektoniczny socrealizm był tworzony przez doświadczonych projektantów epoki drugiej Rzeczypospolitej, ich uczniów i współpracowników. Tome było też w przypadku projektantów gmachu MF.

OSI MIL