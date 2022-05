11.05.2022 Uwaga na fałszywe SMS-y punto. zadłużenia w urzędzie skarbowym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Uwaga na fałszywe SMS-y punto. zadłużenia w urzędzie skarbowym11.05.2022

Ostrzegamy przed fałszywymi SMS-ami w sprawie rzekomego zadłużenia w urzędzie skarbowym.

Resort finansów nie wysyła do podatników żadnych wiadomości tego typu.

To próba wyłudzenia danych lub środków finansowych.

Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego podatku można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym.

Resort finansów nie jest nadawcą wiadomości, które trafiają do podatników.

Przykład fałszywego SMS-a:

Takie wiadomości są próbą wyłudzenia danych lub pieniędzy. Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność.

OSI MIL