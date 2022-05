11.05.2022 Premier Mateusz Morawiecki zapowiada nowe obligacje Skarbu Państwa, które pomogą ochronić Polaków przed inflacją

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef polskiego rządu wziął udział w Kongresie Impact. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na bezprecedensowe w historii świata wyzwania, przed którymi stoimy. Zmagamy się ze skutkami pandemii i przerwanych łańcuchów dostaw oraz konsekwencjami wojny na terenie Ukrainy. Ogromną rolę odgrywa także dostęp do surowców i inflacja. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom Polaków, premier zapowiedział nowe obligacje Skarbu Państwa. To bezpieczne i korzystne rozwiązanie, które chroni nasze oszczędności.

– Będąc nawet najlepszym innowatorem świata, mając znakomicie zapowiadające się startupy, nie można abstrahować od wielkich wyzwań, z jakim dzisiaj się mierzymy – podkreślił premier.

Wyzwania dla Europy

– Do pandemii i porwanych łańcuchów dostaw, do problemów na rynkach surowcowych, do inflacji, dołożyły się właśnie gigantyczne wyzwania geopolityczne – zwrócił uwagę szef polskiego rządu. Wiąże się to z działaniami, które musi podjąć cała Europa. Przebudowa łańcuchów produkcji czy możliwie maksymalne uniezależnienie się w zakresie dostaw surowców to tylko jedne z postulatów, które padły podczas konferencji. Cały kontynent odczuwa także skutki rekordowej inflacji. Kiedy wprowadziliśmy na początku roku Tarczę Antyinflacyjną, na pierwsze efekty nie trzeba było długo czekać – inflacja została ograniczona. Wpływ na sytuację geopolityczną miał brutalny atak Rosji na Ukrainę. Za naszą wschodnią granią codziennie giną ludzie, a skutki ekonomiczne inwazji odczuwa cała Europa.

Ulga con portfelach kredytobiorców

Nie pozostajemy bierni i wprowadzamy rozwiązania, które łagodzą skutki inflacji odczuwalne przez Polki i Polaków. W ramach Tarczy Antyputinowskiej proponujemy nowe rozwiązania dla kredytobiorców. Wakacje kredytowe czy dopłata do kredytu dla osób, które straciły pracę – to tylko niektóre z propozycji, które obecnie konsultujemy ze społeczeństwem.Dowiedz się więcej na temat wsparcia dla kredytobiorców

Obligacje Skarbu Państwa chronią oszczędności Polaków

Wprowadzamy także dwa nowe rodzaje obligacji oszczędnościowych – roczne i dwuletnie – o parte o stopę referencyjną NBP. Zmienne oprocentowanie zabezpieczy oszczędności Polaków przed skutkami inflacji. – Będą to między innymi nowe obligacje jednoroczne na poziomie stopy referencyjnej Banku Centralnego, a więc dzisiaj 5,25, ale także wyższe obligacje antyinflacyjne, które już wprowadziliśmy – zapowiedzerział premier.Obligacje będżca o dost. Możesz je kupić w prawie 1600 placówkach bankowych (PKO BP i PEKAO SA), ale także przez telefon i internet. Prowadzenie rachunku obligacji dla osób fizycznych jest bezpłatne. To bezpieczne i dostępne dla każdego rozwiązanie umożliwi ochronę oszczędności Polaków.

Czym są obligacje?

A papiery wartościowe, które sprzedaje w imieniu Skarbu Państwa minister finansów. Poprzez sprzedaż minister pożycza od osoby, która kupuje obligacje określoną sumę pieniędzy. Jest zobowiązany do zwrócenia tej kwoty wraz z odsetkami, czyli do wykupienia obligacji, w określonym czasie. Skarb Państwa gwarantuje swoim majątkiem wykupienie obligacji i wypłacenie odsetek. To właśnie dlatego obligacje skarbowe są jedną z najbezpieczniejszych form oszczędzania.

Dowiedz się więcej o obligacjach skarbowych

