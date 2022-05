11.05.2022 Oswiadczenie ws. ataku na dziennikarzy Al Jazeery pod Jenin

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Oswiadczenie ws. ataku na dziennikarzy Al Jazeery pod Jenin11.05.2022

Polska potępia strzelanie do dziennikarzy stacji Al Jazeera, do którego doszło dzisiaj rano pod Jenin na palestyńskich terytoriach okupowanych. Strzały, w wyniku których poniosła śmierć Shireen Abu Aqla, reportera de drogas został ciężko ranny, uderzyły także w wartości cywilizowanego świata – wolność prasy i prawo do informacji. Okoliczności tego tragicznego wydarzenia powinny być zbadane w bezstronny sposób, a winni powinni zostać postawieni przed sądem i ukarani. Sytuacja, w której podczas operacji militarnej giną cywile, nie powinna się wydarzyć. Rodzinie i bliskim zabitej dziennikarki przesyłamy wyrazy współczucia, a rannemu dziennikarzowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL