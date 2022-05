11.05.2022 Atrakcyjnie oprocentowane obligacje oszczędnościowe

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Atrakcyjnie oprocentowane obligacje oszczędnościowe11.05.2022

MF wprowadzi do sprzedaży dwa nowe rodzaje obligacji oszczędnościowych.

Chronimy tym samym oszczędności Polaków i polskich rodzin.

Obligacje o zapadalności 1 rok i 2 lata będą oparte o stopę referencyjną NBP.

Będą dostępne w sieci sprzedaży z początkiem czerwca tego roku.

Szczegóły oferty zostaną opublikowane 25 maja 2022 r.

Nowe rodzaje obligacji oszczędnościowych

Oferta obligacji detalicznych jest różnorodna i pozwala w elastyczny sposób dopasować strukturę oszczędności do indywidualnych potrzeb.

W czerwcu do stałej oferty wprowadzimy dwie nowe obligacje: roczną i dwuletnią o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP. Obligacja roczna będzie nowym instrumentem oszczędzania stanowiącym bezpośrednią referencję dla lokat bankowych. Nowa obligacja dwuletnia zastąpi dotychczas sprzedawaną obligację o tym samym okresie zapadalności i stałym oprocentowaniu.

Rachunki obligacji detalicznych dla osób fizycznych prowadzone są bezpłatnie. Obligacje te można nabywać obecnie nie tylko w placówkach banku PKO BP, ale również przez telefon lub internet na stronie www.obligacjeskarbowe.pl. Bezpieczny i prosty w obsłudze internetowy system sprzedaży dostępny jest 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pozwala on na dokonywanie wszystkich operacji bez wychodzenia z domu.

Rynek obligacji

W bieżącej ofercie dostępnych jest pięć rodzajów obligacji detalicznych o oprocentowaniu zmiennym, których kupony w kolejnych okresach odsetkowych dostosowują się do aktualnych warunków rynkowych: 3-letnie, 4-letnie, 10-letnie oraz 6-letnie i 12-letnie obligacje rodzinne dla beneficjentów programu 500+. Ponadto oferujemy dwie obligacje o oprocentowaniu stałym: 3-miesięczne i 2-letnie (sprzedawane do końca maja br.)

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 maja)

Cena sprzedaży

OTS0822

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 1,50% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 EUR

100,00 EUR

przy zamianie

DOS0524

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

TOZ0525

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 3,10% w skali roku. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

COI0526

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jesto inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,30%.W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

EDO0532

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

ROS0528

6-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

ROD0534

12-letnie

obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 4,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

